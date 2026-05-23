Σε τεντωμένο σχοινί η Μέση Ανατολή: Τα πολεμικά σενάρια Τραμπ και οι όροι του Ιράν

Η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά υψηλή, με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη να ανταλλάσσουν σκληρές δηλώσεις, ενώ αυξάνονται οι φόβοι για νέα στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με αμερικανικά δίκτυα, στον Λευκό Οίκο εξετάζονται ήδη οι επόμενες κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Παράλληλα, το ιρανικό καθεστώς αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου, αλλά μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Όπως μεταδίδουν τα Axios και CBS News, συνεργάτες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επεξεργάζονται σενάρια για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά του, παραμένοντας στην Ουάσιγκτον το σαββατοκύριακο.

Το CBS News αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρησιακές προετοιμασίες για το ενδεχόμενο νέων βομβαρδισμών μέσα στις επόμενες ημέρες. Το Axios σημειώνει πως ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος είχε συσκέψεις με στενούς συνεργάτες και συμβούλους ασφαλείας, εξετάζοντας περαιτέρω στρατιωτικά πλήγματα.

US President Donald Trump met with senior national security officials on Friday to review the war with Iran as he considers possible new military strikes if diplomacy fails.







The meeting came amid intensified mediation efforts by Pakistan and Qatar, though US officials described… pic.twitter.com/bCT95fu0bA — KUWAIT TIMES (@kuwaittimesnews) May 23, 2026

Οι όροι της Τεχεράνης για διάλογο

Από την πλευρά του, το Ιράν δηλώνει ότι υπάρχει διάθεση για συνομιλίες, εφόσον η αμερικανική ηγεσία αποδείξει πως μπορεί να ακολουθήσει αυτόνομη εξωτερική πολιτική. Τη θέση αυτή διατύπωσε ο Φοάντ Ιζαντί, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Σε δηλώσεις του στο Al Jazeera, ο Ιζαντί τόνισε ότι η επιμονή της Τεχεράνης για γενικευμένη κατάπαυση πυρός πριν από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση συνδέεται με τις σχέσεις του Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η γενική αντίληψη στην Τεχεράνη είναι ότι αυτός είναι ο πόλεμος του Νετανιάχου και ότι κατάφερε να παρασύρει μαζί του και τον Αμερικανό πρόεδρο», ανέφερε, επικαλούμενος εκτιμήσεις πρώην ανώτερων Αμερικανών αξιωματούχων, σύμφωνα με τις οποίες ο Νετανιάχου είχε πιέσει και προηγούμενους προέδρους των ΗΠΑ να εμπλακούν σε πόλεμο με το Ιράν, χωρίς αποτέλεσμα.

⭕️ President Donald Trump reportedly told Axios he will maintain the U.S. naval blockade on Iran until Tehran agrees to a nuclear deal — rejecting its demand to first lifting the US naval blockade in exchange for Iran’s reopening of the Strait of Hormuz, and then resolving… pic.twitter.com/i5lst408rW — Drop Site (@DropSiteNews) April 29, 2026

Ο Λίβανος ως «τεστ αξιοπιστίας»

Κατά τον Ιζαντί, ο Λίβανος αποτελεί βασικό «τεστ αξιοπιστίας». Παρά τη θεωρητική ύπαρξη εκεχειρίας, οι συγκρούσεις συνεχίζονται, με εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους.

«Αυτό είναι το τεστ για το Ιράν ώστε να δει αν ο Τραμπ μπορεί τελικά να έχει ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική ή όχι», σημείωσε. «Αν το Ιράν μπορέσει να εξασφαλίσει πραγματική εκεχειρία στον Λίβανο και τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, τότε οι διαπραγματεύσεις μπορούν να προχωρήσουν», πρόσθεσε.

Νέες επιθέσεις και θύματα στον Λίβανο

Την ίδια στιγμή, οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται. Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων NNA επιβεβαίωσε ότι ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη Σαχαμπίγια προκάλεσε θύματα και τραυματισμούς.

Σε ξεχωριστή επίθεση, εναντίον κατοικίας στην πόλη αλ-Ραφίντ, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμη ένας τραυματίστηκε, σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο.

Νέες απειλές από το ιρανικό υπουργείο Άμυνας

Παράλληλα, το ιρανικό υπουργείο Άμυνας εξαπέλυσε νέες αιχμές κατά της αμερικανικής πολιτικής. Ο εκπρόσωπός του, Ρεζά Ταλαεΐ-Νικ, προειδοποίησε ότι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στα «δικαιώματα» της Τεχεράνης θα οδηγήσει σε «περισσότερες ήττες» για τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Η μοναδική διέξοδος από τον τρίτο επιβεβλημένο πόλεμο για τον αμερικανοσιωνιστικό εχθρό, τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στη διπλωματία, είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων του ιρανικού λαού», δήλωσε ο Ταλαεΐ-Νικ στο πρακτορείο Tasnim.

«Αποδεχόμενος την πρόταση του Ιράν, ο Τραμπ θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη την αποτροπή περαιτέρω απωλειών και κόστους από τη συνέχιση του πολέμου για τον αμερικανικό λαό και τη διεθνή κοινότητα», πρόσθεσε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Πάνω από 15.000 στρέμματα καλλιεργειών αβοκάντο στο νησί (εικόνες)

Κίνα: Έκρηξη σε ανθρακωρυχείο με δεκάδες νεκρούς!