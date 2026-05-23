Η απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως

Απάντηση στις αιτιάσεις που φέρεται να διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης δίνουν πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης, επικαλούμενες μεταξύ άλλων και δημόσιες δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι τοποθετήσεις της κ. Κοβέσι στις 23 Απριλίου 2026 καταδεικνύουν ότι υπήρχε ουσιαστική επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με τις αλλαγές που εξετάζονταν στο θεσμικό πλαίσιο. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας είχε αναφέρει ότι είχε συναντηθεί με τον υπουργό Εσωτερικών για την εξασφάλιση περισσότερων πόρων προς υποστήριξη των ερευνών, ενώ είχε πραγματοποιήσει και συζήτηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης για πιθανές νομοθετικές παρεμβάσεις με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών.

«Κατάλαβα ότι θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω πραγματικά. Και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η κ. Κοβέσι, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαθέτει συνολική εικόνα των δικαστικών συστημάτων των κρατών-μελών και μπορεί να συμβάλει με τεχνογνωσία στις σχετικές συζητήσεις.

Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες δημόσιες αναφορές αποδεικνύουν πως δεν υπήρξε αιφνιδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ως προς τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που προωθήθηκαν στην Ελλάδα. Οπως επισημαίνουν, η ίδια η Ευρωπαία Εισαγγελέας είχε αναγνωρίσει δημοσίως ότι υπήρξε διάλογος και ενημέρωση για τις προωθούμενες αλλαγές, γεγονός που, κατά την εκτίμησή τους, αναιρεί τους ισχυρισμούς περί έλλειψης συνεννόησης.

«Η ίδια η κ. Κοβέσι αναγνώρισε δημόσια ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση τόσο για την επιτάχυνση των διαδικασιών όσο και για τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις που θα ενίσχυαν την αποτελεσματικότητα των ερευνών. Είναι συνεπώς προφανές ότι δεν υπήρξε κανένας αιφνιδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του» λένε χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση του υπουργείου έρχεται μετά την είδηση για επιστολή της κ. Κοβέσι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία εκφράζονται επιφυλάξεις για ορισμένες πρόσφατες ρυθμίσεις της ελληνικής νομοθεσίας. Στο επίκεντρο των ενστάσεων φέρεται να βρίσκονται η διετής ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων αντί της θητείας πενταετούς διάρκειας, καθώς και η τροπολογία που προβλέπει ταχεία δικαστική διαδικασία για υποθέσεις πολιτικών προσώπων, με την ανάκριση να ανατίθεται σε εφέτη ειδικό ανακριτή

