Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Το βίντεο από τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Στο φως της δημοσιότητας έρχεται βίντεο από κάμερα περιπολικού, η οποία καταγράφει τη στιγμή της σύλληψης της Britney Spears για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η τραγουδίστρια συνελήφθη στην Καλιφόρνια στις 4 Μαρτίου, όταν, σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκε να οδηγεί με μεγάλη ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο US-101, κοντά στο Νιούμπερι Παρκ.

Η διάσημη τραγουδίστρια είχε κόκκινα μάτια, ασταθές βάδισμα και μπερδεμένη ομιλία, ενώ από το αυτοκίνητό της αναδυόταν έντονη μυρωδιά αλκοόλ.

Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, στο αυτοκίνητο της βρέθηκε άδειο ποτήρι κρασιού, ενώ στην τσάντα της εντοπίστηκε φιαλίδιο με χάπια, τα οποία, όπως γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ, δεν είχαν συνταγογραφηθεί στο όνομά της.

