Λασίθι: Τι αναφέρει το ΦΕΚ για την πρόωρη παύση της Διοικήτριας των νοσοκομείων

Στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργείου Υγείας για την πρόωρη ολοκλήρωση της θητείας της Ευαγγελίας Φανουράκη στη θέση της κοινής διοικήτριας των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του νομού Λασιθίου.

Η απόφαση αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου και το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νεάπολης «Διαλυνάκειο» και θέτει τέρμα στη θητεία της πριν την προβλεπόμενη λήξη της.

Στο κείμενο του ΦΕΚ γίνεται αναφορά σε διοικητικά στοιχεία και εκθέσεις που είχαν τεθεί υπόψη της αρμόδιας αρχής, μεταξύ των οποίων σημείωμα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και Ένορκη Διοικητική Εξέτασ η.

Από τα στοιχεία αυτά, όπως αναφέρεται, προκύπτουν ζητήματα που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων της διοίκησης, αλλά και ενδείξεις που εξετάστηκαν ως προς την άσκηση των καθηκόντων.

Παράλληλα, στο σκεπτικό της απόφασης γίνεται επίκληση και της ανάγκης διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομειακών μονάδων του Λασιθίου, η οποία συνδέεται με την απόφαση για τη διοικητική αλλαγή.

Το ζήτημα είχε απασχολήσει το προηγούμενο διάστημα την τοπική επικαιρότητα, με έντονο δημόσιο διάλογο γύρω από τη λειτουργία και τη διαχείριση των υγειονομικών δομών στην περιοχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ρέθυμνο: "Καμπάνα" προφυλάκισης για τα αδέλφια που τρομοκρατούσαν το Αμάρι

Νέα συνάντηση Πλεύρη με αυτοδιοίκηση για τη δομή μεταναστών – Στο “κόκκινο” οι αντιδράσεις