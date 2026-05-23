Σοκαριστικές εικόνες από τον υγρό τάφο στις Μαλδίβες και το καταδυτικό δυστύχημα

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται οι πρώτες, ανατριχιαστικές φωτογραφίες από το μοιραίο υποθαλάσσιο σπήλαιο στις Μαλδίβες, το οποίο μετατράπηκε σε «υγρό τάφο» για πέντε έμπειρους Ιταλούς δύτες. Η τραγωδία, που έχει συγκλονίσει την παγκόσμια κοινότητα των δυτών, καταγράφεται ως το χειρότερο καταδυτικό δυστύχημα στην ιστορία του εξωτικού προορισμού, με τις αρχές να προσπαθούν ακόμα να λύσουν το μυστήριο γύρω από τον θάνατό τους.







Η έμπειρη ομάδα των Ιταλών υπηκόων είχε ξεκινήσει γεμάτη προσδοκίες για μια υποβρύχια εξερεύνηση στις περίφημες σπηλιές της Ατόλης Vaavu. Όμως, το νήμα της ζωής τους κόπηκε απότομα όταν χάθηκαν στα στενά, δαιδαλώδη περάσματα και δεν επέστρεψαν ποτέ στην επιφάνεια. Οι εικόνες που δημοσίευσε η οργάνωση Dan Europe αποτυπώνουν τα εφιαλτικά, στενά τούνελ όπου το φυσικό φως της εισόδου χάνεται γρήγορα, δίνοντας τη θέση του στο απόλυτο σκοτάδι.

Σε βάθος περίπου 50 μέτρων, κοντά στην είσοδο του τρίτου και τελευταίου θαλάμου, εντοπίστηκαν αγκαλιασμένες από τον θάνατο η 52χρονη Monica Montefalcone, η μόλις 20 ετών κόρη της Giorgia Sommacal, η 31χρονη Muriel Oddenino και ο 31χρονος Federico Gualtieri. Λίγο νωρίτερα, κοντά στην είσοδο του σπηλαίου Thinwana Kandu, είχε βρεθεί η σορός του εκπαιδευτή τους, Gianluca Benedetti.

Οι έμπειροι ειδικοί δύτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση ανάσυρσης εκτιμούν ότι η ομάδα των Ιταλών έπεσε θύμα ενός μοιραίου λάθους προσανατολισμού. Στην απέλπιδα προσπάθειά τους να βρουν την έξοδο διαφυγής, οι αδικοχαμένοι δύτες πιθανότατα ακολούθησαν μια λάθος, τυφλή διαδρομή.

Ο πανικός, η έλλειψη οξυγόνου και το σκοτάδι τούς εγκλώβισαν στο υποθαλάσσιο τούνελ, γράφοντας τον πιο τραγικό επίλογο σε μια εξερεύνηση που ξεκίνησε ως όνειρο ζωής και κατέληξε σε ανείπωτη εθνική τραγωδία για την Ιταλία.

