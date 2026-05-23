Νέα Αριστερά Ηρακλείου: Μουσικοποιητική βραδιά για τον Γρηγόρη Λαμπράκη

Μουσικο-ποιητική βραδιά αφιερωμένη στην ειρήνη και στην αλληλεγγύη των λαών με αφορμή τα 63 χρόνια από την δολοφονία του βουλευτή της Αριστεράς Γρηγόρη Λαμπράκη οργανώνει η Νέα Αριστερά Ηρακλείου την Τετάρτη 27 Μαΐου, στις 7.30 μμ., στην πλατεία του Αγίου Τίτου.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Η Ελλάδα του ‘63, του Παλατιού, του ΝΑΤΟ, της ΕΡΕ, του παρακράτους, των ΗΠΑ και της πολεμικής φρενίτιδας δεν φαίνεται μακριά από την Ελλάδα του Μητσοτάκη, του Predator, των υποκλοπών, της συγκάλυψης των Τεμπών, της διαπλοκής, της πρόσδεσης στο άρμα των ΗΠΑ και των εγκληματιών πολέμου του Ισραήλ.

Η δολοφονία του Λαμπράκη ήταν ένα μήνυμα στο φιλειρηνικό ταξικό κίνημα του ‘63, ένα μήνυμα για όσους τολμούσαν να περπατήσουν στο μονοπάτι της ειρήνης, το ίδιο μήνυμα που στέλνουν σήμερα οι ακροδεξιοί σιωνιστές μεταχειριζόμενοι βάναυσα τους αγωνιστές του διεθνούς στόλου της Αλληλεγγύης.

Η Αριστερά σήμερα δεν μπορεί παρά να μπει μπροστά για ένα νέο κίνημα ειρήνης ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, ενάντια στις γενοκτονίες, ενάντια στο ίδιο το σύστημα εκμετάλλευσης που γεννά τους πολέμους, τον θάνατο, την φτώχεια, την δυστυχία.

Καλούμε κάθε πολίτη που νιώθει ότι η ειρήνη, η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά τον αφορούν να συμμετέχει στην εκδήλωση μνήμης του αγωνιστή της ειρήνης και της δημοκρατίας, να στηρίξει τη δημιουργία ενός μεγάλου λαϊκού αντιπολεμικού κινήματος της εποχής μας.

Απαγγέλει η Γιάννα Κεφάλα, τραγούδι Μάνος Παπαδάκης.