H Βαλεντίνη Παπαδάκη για τον γάμο με τον Κώστα Σόμμερ

Η Βαλεντίνη Παπαδάκη και ο Κώστας Σόμμερ βρέθηκαν καλεσμένοι στην "Αγκαλιά του Φάνη" και μίλησαν για τον πολιτικό τους γάμο που προγραμματίστηκε σε χρόνο ρεκόρ.

«Ήμουν έγκυος. Δεν έλεγε τίποτα για γάμο. Πέρναγαν οι μήνες. Του λέω κάποια στιγμή, “μωρό μου να σε ρωτήσω κάτι; Γάμο θα κάνουμε ή όχι;” και μου λέει, “θα δούμε”. Και του απαντάω, “καλά, εγώ θα γεννήσω σε λίγο, δεν έχω κανένα πρόβλημα αλλά ξέρεις, το βραχιολάκι του μωρού θα γράφει Παπαδάκη”» ανέφερε η Βαλεντίνη Παπαδάκη

Ο Κώστας Σόμμερ είπε: «Έπαθα εγκεφαλικό. Ρώτησα και μου είπαν ότι όντως θα γράφει το όνομα της μαμάς εφόσον δεν είμαστε παντρεμένοι. Και λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, παντρευόμαστε τώρα… Δεν ήθελα να μην είμαστε παντρεμένοι. μου αρέσει εμένα αυτή η ιδέα, μου αρέσει η οικογένεια και δε θα το άλλαζα με τίποτα, αλλά ήθελα να το στήσω πιο σωστά. Η πληροφορία όμως ότι το παιδί θα λέγεται στην αρχή Παπαδάκη, και μετά θα πρέπει να το αναγνωρίσω…»

