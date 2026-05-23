«Παράθυρο» στην ειρήνη: ΗΠΑ και Ιράν επεκτείνουν την εκεχειρία

ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε παράταση της εκεχειρίας για άλλες 60 ημέρες ανέφεραν το Σάββατο (23/5) οι Financial Times επικαλούμενες πηγές που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο τραπέζι είναι το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, η χαλάρωση των κυρώσεων και την έναρξη του ξεπαγώματος των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Οι συνομιλίες για τα πυρηνικά θα ακολουθήσουν σε δεύτερο χρόνο.

Ασαφές παραμένει τι θα γίνει με το ουράνιο του Ιράν. Ο Τραμπ θέλει η Τεχεράνη να παραδώσει το ουράνιο και και πάψουν να λειτουργούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις περιοχές Νατάνζ, Φόρντο και Ισφαχάν.

Βέβαια μια παράταση 60 ημερών δεν είναι συμφωνία. Είναι μια παύση που αφήνει το πιο δύσκολο ζήτημα για το μέλλον. Παράλληλα δίνει και στις δύο πλευρές την δυνατότητα να ισχυριστούν ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος

Νωρίτερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν είχε κάνει γνωστό ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ενώ αισιόδοξος ότι μπορεί να υπάρξουν θετικές εξελίξεις μέσα στο επόμενο διάστημα εμφανίστηκε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από την Ινδία όπου βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη.

Συγκεκριμένα το Ιράν και οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στην «οριστικοποίηση» ενός μνημονίου συνεννόησης, δήλωσε το Σάββατο (23/5) ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ.

«Οι διαφορές μειώθηκαν, αλλά δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία», είπε. «Πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες τρεις με τέσσερις ημέρες», πρόσθεσε.

Παράλληλα η Τεχεράνη έκανε γνωστό ότι ρίχνει το βάρος στις διαπραγματεύσεις στον «τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου» και «δεν συζητά τις λεπτομέρειες του πυρηνικού ζητήματος».

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε το Σάββατο (23/5) ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στις συζητήσεις της Ουάσιγκτον με το Ιράν και ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν «κάτι να πουν» σχετικά με το θέμα τις επόμενες ημέρες.

«Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, ακόμη και τώρα που σας μιλώ, γίνονται κάποιες ενέργειες. Υπάρχει πιθανότητα, είτε αργότερα σήμερα, είτε αύριο, είτε σε μερικές ημέρες, να έχουμε κάτι να πούμε», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Νέο Δελχί.

