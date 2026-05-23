ΣΑΒ.23 Μαΐ 2026 20:10
Μέσα σε ασανσέρ: Power bank παίρνει φωτιά μέσα σε τσάντα γυναίκας (βίντεο)
clock 17:25 | 23/05/2026
Τα χειρότερα γλίτωσε γυναίκα σε πολυκατοικία στη Ρωσία, όταν power bank που είχε μέσα στην τσάντα της, ξαφνικά εξερράγη ενώ βρισκόταν σε ασανσέρ.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε πολυκατοικία στην πόλη Σουργκούτ της Ρωσίας και δείχνει τη γυναίκα να μπαίνει στο ασανσέρ κρατώντας την τσάντα της, πριν αρχίσουν να βγαίνουν καπνοί από το εσωτερικό της.

Στη συνέχεια, το power bank τυλίγεται στις φλόγες, με τη γυναίκα να πετά την τσάντα στο πάτωμα και να προσπαθεί πανικόβλητη να ανοίξει τη πόρτα του ασανσέρ.

