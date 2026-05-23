Κρήτη: Η νέα γενιά της κοκαΐνης και οι πληρωμές... μέσω IRIS

Σε μία «δυστοπική» διαπίστωση καταλήγουν έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν γνώση της έρευνας που έγινε για το «ξήλωμα» οικογενειών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά στην Κρήτη.

«Η νέα γενιά έχει μπει δυστυχώς στο ‘παιχνίδι’ και δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις μπήκε με… γονική συναίνεση», λέει χαρακτηριστικά στο iEidiseis αστυνομική πηγή. Οι ηλικίες των συλληφθέντων «μιλούν» και καταδεικνύουν το πρόβλημα. Ανάμεσα στους κατηγορουμένους και μάλιστα με κεντρικό ρόλο είναι 21χρονοι. Πιο συγκεκριμένα, από τους 16 συλληφθέντες, οι εννιά είναι κάτω των 26 ετών. Πρόκειται για έναν 19χρονο, τρεις 21χρονους, έναν 22χρονο, δύο 24χρονους και δύο 26χρονους.

«Η νοοτροπία της παράνομης ζωής και του εύκολου κέρδους φαίνεται δυστυχώς ότι σε κάποιες περιπτώσεις περνά από γενιά σε γενιά. Νέοι άνθρωποι μαθαίνουν εν έτει 2026 να έχουν πάνω τους όπλα, να μη σέβονται το νόμο και να θεωρούν ότι ο τόπος τους προσφέρεται για να μη σέβονται την Αστυνομία», προσθέτουν αστυνομικές πηγές.

Το νεοσύστατο ελληνικό FBI Κρήτης έχει «χαρτογραφήσει» συνολικά 15 οικογένειες στο νησί που βρίσκονται πίσω από εγκληματικές δραστηριότητες, απολαμβάνοντας μία ιδιότυπη «ασυλία» κατά τα προηγούμενα χρόνια. Την τελευταία εβδομάδα τέσσερις από αυτές τις οικογένειες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με τη Δικαιοσύνη μετά από επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. και επακόλουθες συλλήψεις για κακουργηματικές πράξεις.

Στελέχη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εξηγούν ότι για να υπάρξει αποτέλεσμα πρέπει να υπάρχει συνέχεια, καθώς μόνο έτσι οι άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας θα καταλάβουν στην πράξη ότι κάτι αλλάζει και θα μπορέσουν να εμπιστευτούν τις Αρχές για να προχωρήσουν σε καταγγελίες.

Στην περίπτωση του κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά η «νέα γενιά» είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, 21χρονος από το Μαλεβίζι Ηρακλείου διατηρούσε «καβάτζα» και με τη βοήθεια του 27χρονου αδερφού του διακινούσαν ποσότητες ναρκωτικών που τις χώριζαν σε «μικρές» και «μεγάλες». Οι μικρές ήταν συνήθως των 0,5 γραμμαρίων και πωλούνταν έναντι 40 ή 50 ευρώ και οι «μεγάλες» ήταν συνήθως 1 γραμμαρίου και πωλούνταν έναντι 100 ευρώ. Στις συνομιλίες τους αποκαλούσαν τις ποσότητες κοκαΐνης «καφεδάκι», «άσσος», «εκατό».

Πληρωμή μέσω IRIS

Η πληρωμή από τους αγοραστές γινόταν με μετρητά κατά τη στιγμή της παράδοσης των ναρκωτικών, ενώ σε μερικές περιπτώσεις πραγματοποιούνταν μέσω του διατραπεζικού συστήματος IRIS. Ο 21χρονος φέρεται -κατά την ΕΛ.ΑΣ.- να είχε τον έλεγχο της διακίνησης της κοκαΐνης από τα άλλα μέλη της ομάδας, καθώς ο αδερφός και ο πατέρας τους συχνά τον ενημέρωναν για τις ποσότητες που έχουν διακινήσει. Όταν προέκυπτε κάποιο «πρόβλημα» στις συναλλαγές (γιατί για παράδειγμα ο αγοραστής ζητούσε να πληρώσει σε δεύτερο χρόνο), τότε ο 21χρονος ήταν αυτός που έπαιρνε την τελική απόφαση για το τι μέλλει γενέσθαι.

Διακίνηση μέσω Facetime

Στη δεύτερη ομάδα που διακινούσε ναρκωτικά και «ξηλώθηκε» από την ΕΛ.ΑΣ., στην ίδια αστυνομική επιχείρηση, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο ξανά ένας 21χρονος από άλλη οικογένεια.

Ο νεαρός φέρεται να διακινούσε κοκαΐνη και κάνναβη. Σύμφωνα με την Αστυνομία, διέθετε δικό του πελατολόγιο. Προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η δράση του χρησιμοποιούσε στις συνομιλίες του κωδικοποιημένες εκφράσεις και παρακινούσε τους αγοραστές να επικοινωνούν μαζί του μέσω instagram και facetime. Ως χώρο απόκρυψης των ναρκωτικών ουσιών χρησιμοποιούσε υπαίθριο χώρο σε δυσπρόσιτη περιοχή, πρακτική που ακολουθείται από άτομα με εμπειρία και μεθοδικότητα στην διακίνηση των ναρκωτικών.

Χθες οι 16 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν.

Σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, όπως και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος Γιώργος Κοκοσάλης έκανε λόγο για «υπετροφικές» διώξεις. «Έχει γίνει κατάχρηση του νομικού χαρακτηρισμού τα τελευταία χρόνια», ανέφερε με φόντο το χαρακτηρισμό περί εγκληματικής οργάνωσης, προσθέτοντας πως «είμαι βέβαιος ότι θα καταπέσει στο ακροατήριο».

Πηγή: ieidiseis.gr

