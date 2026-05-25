Ηράκλειο: "Στήνουν στον τοίχο" τους αρμόδιους οι γονείς της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας

Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων εισέρχονται οι Σύλλογοι Γονέων του 53ου και 54ου Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου, εξαιτίας της πρωτοφανούς στασιμότητας που εμφανίζουν οι εργασίες αναβάθμισης του σχολικού τους συγκροτήματος. Οι γονείς, αρνούμενοι να παραμείνουν θεατές σε ένα μπαράζ καθυστερήσεων, παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και συγκαλούν ανοιχτή συνάντηση - σύσκεψη την επόμενη Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 6 μ.μ.

στον χώρο του σχολείου (Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 8).

Το ιστορικό του έργου αποτυπώνει ανάγλυφα το μέγεθος του προβλήματος. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2022 με αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης τους 15 μήνες.

Σήμερα, μπαίνοντας πλέον στο 5ο έτος (48 μήνες) και μετά από 8 διαδοχικές παρατάσεις

, έχει ολοκληρωθεί μόλις το ήμισυ του έργου. Το τελευταίο έτος επικρατεί πλήρης στασιμότητα, με τους γονείς να εκφράζουν σοβαρούς φόβους για οριστική παύση εργασιών από την πλευρά του εργολάβου λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης.

Η ιδιαιτερότητα αυτής της σύσκεψης έγκειται στο γεγονός ότι οι διοργανωτές απέστειλαν προσωπικές προσκλήσεις

σε όλους τους εμπλεκόμενους κρίκους της αλυσίδας, επιδιώκοντας να τους φέρουν τετ-α-τετ, ώστε να σταματήσει το γνωστό παιχνίδι της μετάθεσης ευθυνών από τον έναν φορέα στον άλλο.

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τίθενται έξι καυτά ερωτήματα:

Το πάγωμα των εργασιών

: Ζητείται επίσημη ενημέρωση για τη χρηματοδότηση και ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης.

Το «αγκάθι» του ΔΕΔΔΗΕ

: Εκκρεμεί η μεταφορά των ρολογιών από το εργοτάξιο και η επαύξηση τάσης για τη σύνδεση της αντλίας θερμότητας.

Οι υποσχέσεις για την πρόσβαση

: Παραμένει ανεκπλήρωτη η δέσμευση για απομάκρυνση περιπτέρου και διάνοιξη δεύτερης εισόδου.

Οι επιπλέον υποδομές

: Απαιτείται πρόβλεψη για απαραίτητες εργασίες πέρα από τη στατική ενίσχυση (πατώματα, μονώσεις), καθώς και σαφές πλάνο για την κατασκευή αίθουσας εκδηλώσεων.

Στη συνάντηση έχουν κληθεί να δώσουν σαφείς και πειστικές απαντήσεις ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δ. Σπυριδάκης, ο Διευθυντής του ΔΕΔΔΗΕ Ηρακλείου κ. Κ. Πολυμέρης, ο εργολάβος κ. Μ. Λυδάκης, η επιβλέπουσα του έργου κ. Δ. Κενδριστάκη, υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου, ο Προϊστάμενος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Μ. Μπελαδάκης, οι διευθυντές των σχολείων, καθώς και εκπρόσωποι της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Ηρακλείου.

Image

Η εκπαιδευτική κοινότητα διαμηνύει ότι δεν θα ανεχτεί άλλες δικαιολογίες. Η συνάντηση της Τετάρτης αποτελεί το κρίσιμο ορόσημο για να ξεκολλήσει ένα έργο που αφορά την ασφάλεια και την καθημερινότητα εκατοντάδων μαθητών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Βαρύ το πλήγμα στην αμπελουργία – Σε απόγνωση οι παραγωγοί μετά τη σφοδρή χαλαζόπτωση