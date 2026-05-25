Υπόθεση κακοποίησης 3χρονης: Απολογούνται οι γονείς – Ερευνώνται οι θάνατοι άλλων δύο παιδιών

Οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της 3χρονης που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εμφανή σημάδια κακοποίησης παραμένουν ραγδαίες, καθώς σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή η μητέρα του παιδιού και ο Πακιστανός που φέρεται να είναι ο πατέρας της.

Σε βάρος και των δύο έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε το παιδί. Την ίδια στιγμή, το 3,5 ετών κοριτσάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του ιδιαίτερα κρίσιμη.

Οι αστυνομικές έρευνες επεκτείνονται πλέον και στο οικογενειακό περιβάλλον, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται και οι θάνατοι δύο ακόμη παιδιών της ίδιας οικογένειας, οι οποίοι εξετάζονται εκ νέου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι τα δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια θηλασμού, με τους ισχυρισμούς της να διερευνώνται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Παράλληλα, τρία ακόμη παιδιά, που σύμφωνα με τα ίδια είναι αδέρφια της 3χρονης και εντοπίστηκαν από αστυνομικούς σε θερμοκήπιο, φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων υπό την εποπτεία της διοίκησης και της κοινωνικής υπηρεσίας

