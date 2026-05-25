Ηράκλειο: Ανοίγει για τους επισκέπτες το Μινωικό Ανάκτορο Μαλίων - Εγκαίνια από την Υπ. Πολιτισμού

Εβδομάδα με επίκεντρο τον πολιτισμό είναι αυτή που μπήκε σήμερα για την Κρήτη καθώς αναμένεται η επίσκεψη της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για την απόδοση του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου των Μαλίων που είναι ενταγμένος στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αλλά και τα εγκαίνια της μεγάλης περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Γραφή από Φως – Συλλογή Κρασάκη» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και το Μανόλη Αργυράκη η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Βάσω Συθιακάκη αναφέρθηκε στο Μινωικό Ανάκτορο των Μαλίων και στις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί από το υπουργείο πολιτισμού για την αντιπλημμυρική προστασία του και γενικότερα για την αναβάθμιση του χώρου.

‘Όπως είπε η κ. Συθιακάκη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαίου στις 7 το απόγευμα θα παρουσιαστεί η σημασία των παρεμβάσεων για την προστασία του μινωικού ανακτορικού κέντρου που ανοίγει στις 28 Μαίου και τη βελτίωση της επισκεψιμότητας και της ανθεκτικότητας του χώρου απέναντι σε φυσικούς κινδύνους. Αναφερόμενη στα έργα υόψους 3,5 εκατ ευρώ, είπε ότι κατασκευάστηκε ένα εκτεταμένο δίκτο με αποστραγγιστικές τάφρους περιμετρικά όλων των στεγασμένων χώρων, για την απομάκρυνση των ομβρίων από τα στέγαστρα, αλλά και την κατασκευή γενικού δικτύου απορροής που να οδηγεί τα όμβρια εκτός του αρχαιολογικού χώρου. Επίσης συντηρήθηκαν τα στέγαστρα, βελτιώθηκε η προσβασιμότητα, τοποθετήθηκε πινακίδα με το σήμα της Ουνέσκο, ηλεκτρονικά εισιτήρια, ηλεκτρονική ξενάγηση σε πολλές γλώσσες κ.α.

Αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα η υπουργός Πολιτισμού θα εγκαινιάσει στο αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου τη νέα μεγάλη περιοδική έκθεση με τίτλο «Γραφή από Φως – Συλλογή Κρασάκη». Η έκθεση παρουσιάζει την αρχαία Ελλάδα μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό του 19ου και 20ού αιώνα, όπως αποτυπώθηκε από πρωτοπόρους φωτογράφους της εποχής. Μέσα από τα πρώιμα αυτά τεκμήρια, αναδεικνύεται η συμβολή της φωτογραφίας στη διαμόρφωση και διάσωση της πολιτιστικής μνήμης, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η αρχαιότητα προσέλκυσε το βλέμμα των πρώτων ερευνητών και καλλιτεχνών της εικόνας.

Η παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού στα εγκαίνια υπογραμμίζει τη σημασία της έκθεσης για την ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και τον ρόλο του μουσείου ως σύγχρονου κόμβου έρευνας και πολιτιστικής εξωστρέφειας για την Κρήτη και τη χώρα συνολικά. Η έκθεση αποτελεί μια ιδιαίτερη διαδρομή στο αρχαίο ελληνικό τοπίο μέσα από το βλέμμα οκτώ εμβληματικών φωτογράφων:



Δημήτριος Κωνσταντίνου



Κωνσταντίνος Αθανασίου



Πέτρος Μωραΐτης



Frédéric Boissonnas



Νικόλαος Ζωγράφου



Βούλα Παπαϊωάννου



Nelly’s



Σπύρος Μελετζής.

