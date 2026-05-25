"Εδώ θα γίνει το σπίτι του Ερασιτέχνη ΟΦΗ" (βίντεο)

Με ένα εντυπωσιακό βίντεο με τη φράση "Εδώ θα γίνει το σπίτι του Ερασιτέχνη ΟΦΗ" το Αθλητικό σωματείο, έδωσε στην δημοσιότητα, πλάνα απο το έργο πνοής που σχεδιάζει στην Αμμουδάρα και το οποίο προχωράει με την συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης και της ΕΤΑΔ.

Οπως επισημαίνει:

Προχωράμε δυναμικά για το "Σπίτι του Ερασιτέχνη ΟΦΗ" στην Αμμουδάρα.



12 στρέμματα, για τα 2 χιλιάδες και πλέον παιδιά, του Ερασιτέχνη ΟΦΗ.



12 στρέμματα, για τον αθλητισμό, του Ηρακλείου.



Ένα έργο πνοής, για το σύλλογο, για την κοινωνία , ξεκινάει!



Με την συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης και την συμφωνία που έχουμε με την ΕΤΑΔ, εδώ θα δημιουργήσουμε μια πραγματική κυψέλη του αθλητισμού, που θα έχει τη σφραγίδα του Ομίλου Φιλάθλων Ηρακλείου!



