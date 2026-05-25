Κρήτη: Νέα επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για κύκλωμα απάτης - μαμούθ με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις

Μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το πρωί της Δευτέρας στην Κρήτη, με στόχο την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να είχε στήσει μηχανισμό εξαπάτησης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει τουλάχιστον 20 συλλήψεις σε περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δύο λογιστές αλλά και τρεις υπεύθυνοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), γεγονός που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση και δείχνει οργανωμένη δράση με γνώση των διαδικασιών που σχετίζονται με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και δηλώσεις.

Οι Αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα, καθώς και το εύρος των παράνομων δηλώσεων που είχαν υποβληθεί. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνταν εικονικά στοιχεία ή ψευδή δικαιολογητικά προκειμένου να εξασφαλίζονται κοινοτικά κονδύλια.

Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με έρευνες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους, ενώ δεν αποκλείεται ο αριθμός των εμπλεκομένων να αυξηθεί τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. με περισσότερα στοιχεία για τη δομή της οργάνωσης, τον τρόπο δράσης της και τη διαδρομή του χρήματος.

