Συντάξεις Ιουνίου 2026: Το απόγευμα το πρώτο κύμα πληρωμών – Ποιοι πάνε στα ATM την Τετάρτη

Ξεκινούν σήμερα (25/5) το απόγευμα οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου, οι οποίες θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη (27/5).
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές θα γίνουν την Τρίτη 26 Μαΐου για τους μη μισθωτούς και την Πέμπτη 28/5 για τους μισθωτούς.
Κάθε μήνα όμως τα χρήματα εμφανίζονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Οπότε θα πιστωθούν τη Δευτέρα (25/5) και την Τετάρτη (27/5) αντίστοιχα.
Πιο αναλυτικά:
Μη μισθωτοί
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουνίου θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 26 Μαΐου (απόγευμα Δευτέρας 25/5).
Συγκεκριμένα:
- Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Μαΐου
- Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Μαΐου
- Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Μαΐου
- Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Τρίτη 26 Μαΐου
- Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τρίτη 26 Μαΐου
Μισθωτοί
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουνίου θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Πέμπτη 28 Μαΐου (απόγευμα Τετάρτης 27/5).
- Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου
- Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου
- Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 28 Μαΐου
- Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου
- Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου
- Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου
- ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου
- Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου
- Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου
- Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 28 Μαΐου
- Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 29 Μαΐου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
ΠΟΜΙΔΑ: «Αυτοδιοικητικό ΕΝΦΙΑ» και 27ετές «ενοικιοστάσιο» στα ακίνητα φέρνει ο νέος Αυτοδιοικητικός Κώδικας
Κρήτη: Αυξημένες οι μεταναστευτικές ροές - Νέο περιστατικό νότια της Γαύδου