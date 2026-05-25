Κρήτη: Αυξημένες οι μεταναστευτικές ροές - Νέο περιστατικό νότια της Γαύδου

Συνεχίζονται οι αφίξεις αλλοδαπών σε Κρήτη και Γαύδο, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές και τους τοπικούς φορείς. Αργά το βράδυ της Κυριακής (24.05) κατεγράφη μία νέα άφιξη περίπου 38 παράτυπων μεταναστών, νότια της Γαύδου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Λιμενικές Αρχές όπου έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν, διασώζοντας τους αλλοδαπούς από φουσκωτή λέμβο και τους μετέφεραν στο λιμάνι Καραβέ για τις απαραίτητες διαδικασίες καταγραφής.

Υπενθυμίζεται πως τις προηγούμενες ώρες, σημειώθηκαν ακόμα δύο περιστατικά με πάνω από 100 άτομα να ενοπίζονται νότια του Ηρακλείου. Πρόκειται για 104 άτομα που βρέθηκαν νότια των Καλών Λιμένων. Η πρώτη περίπτωση αφορά 45 άνδρες από το Σουδάν, ανάμεσά τους και δύο ανήλικοι, ηλικίας 17 ετών και η άλλη, 59 μετανάστες και συγκεκριμένα 31 Αιγύπτιους -εκ των οποίων 16 ανήλικοι-, 3 από το Σουδάν -εν των οποίων ο ένας ανήλικος και 25 άνδρες από το Μπαγκλαντές.

Όλοι τους θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο Ηράκλειο, μέχρι να δρομολογηθεί η μεταφορά τους σε δόμη φιλοξενίας στην ηπειρωτική χώρα.

