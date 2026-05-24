Ηράκλειο: Συναγερμός στις αρχές - Νέος εντοπισμός 59 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

Νέα επιχείρηση μεταφοράς 59 λαθρομεταναστών , οι οποίοι εντοπίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανοικτά της νότιας Κρήτης.

Ανάμεσα στους διασωθέντες, που αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στους Καλούς Λιμένες , βρίσκονται και 16 ανήλικοι.

Πρόκειται για 31 Αιγύπτιους, 3 Σουδανούς - και 25 από το Μπαγκλαντές.

Οι αλλοδαποί αναμένεται να μεταφερθούν εντός των επόμενων ωρών στο Ηράκλειο. Εκεί θα φιλοξενηθούν προσωρινά στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησής τους από τις λιμενικές αρχές.

