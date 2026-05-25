Τουρκία: Πήραν πίσω το «λουκέτο» στο Πανεπιστήμιο Μπιλγκί

Το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί, του οποίου η άδεια λειτουργίας είχε ανασταλεί με υπογραφή του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, άνοιξε ξανά μετά από απόφαση που δημοσιεύθηκε απόψε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έπειτα από διαδηλώσεις φοιτητών που διήρκεσαν αρκετές ημέρες.

Όπως αναφέρεται, “αποφασίστηκε, κατόπιν αιτήματος της Προεδρίας του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης και σύμφωνα με το ‘Αρθρο 11 του Νόμου περί Ανώτατης Εκπαίδευσης αριθ. 2547, να καταργηθεί το Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 11384 της 21/5/2026 σχετικά με την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Πανεπιστημίου Istanbul Bilgi, στο οποίο είχε διοριστεί επίτροπος”.

Το Bilgi δεν ήταν ένα τυχαίο πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Για σχεδόν τρεις δεκαετίες υπήρξε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους χώρους της φιλελεύθερης, διεθνούς, ανοιχτής και κοινωνικά ευαίσθητης τουρκικής ακαδημαϊκής ζωής.

Ήταν το πανεπιστήμιο που ταυτίστηκε με τις κοινωνικές επιστήμες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία της έκφρασης, τις ευρωπαϊκές ακαδημαϊκές συνεργασίες, τα διεθνή προγράμματα και μια κουλτούρα δημόσιου διαλόγου που βρισκόταν συχνά σε απόσταση από τον κρατικό εθνικισμό και τον συντηρητισμό του καθεστώτος Ερντογάν.

Το Bilgi έγινε ένας από τους χώρους όπου συγκεντρώθηκαν φιλελεύθεροι, αριστεροφιλελεύθεροι, κοσμοπολίτες, ευρωπαϊστές, ακτιβιστές των δικαιωμάτων, ερευνητές της λογοκρισίας, νομικοί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πανεπιστημιακοί που ήθελαν να ανοίξουν δύσκολες συζητήσεις στην Τουρκία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα σε ηλικία 55 ετών