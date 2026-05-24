Ασφαλιστικές εισφορές 2027: Έρχεται νέα μείωση - Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι

Μισή ποσοστιαία μονάδα αναμένεται να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2027, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης, ελάφρυνση που θα συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και των μισθών.

Οι ευεργετικές συνέπειες του μέτρου θα αντισταθμίσουν την απώλεια εσόδων του ΕΦΚΑ, που υπολογίζεται σε 220 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η απώλεια θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό, με το σκεπτικό ότι τα έσοδα του ΕΦΚΑ και φέτος εμφανίζουν αύξηση, λόγω της αύξησης του κατώτατου και των μέσων μισθών, καθώς και της απασχόλησης.

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) αύξησης του κατώτατου μισθού, οι ασφαλιστέες αποδοχές αυξάνονται, κατά προσέγγιση, κατά 244 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Με την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 4,5%, που ισχύει από 1η Απριλίου, τα έσοδα του ΕΦΚΑ θα ενισχυθούν περίπου κατά 630 εκατ. ευρώ, ποσό που καλύπτει πλήρως το κόστος της μείωσης των εισφορών.

Μια άλλη πηγή εσόδων που έχει «εκπλήξει» το οικονομικό επιτελείο είναι οι εισφορές και ο πόρος 10% που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, οι οποίοι, βάσει των δηλώσεων της εργασίας τους στην ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, έχουν ξεπεράσει τις 300.000.

Σε κάθε περίπτωση, το οικονομικό επιτελείο «ζυγίζει» το δημοσιονομικό κόστος για μια πιο γενναία παρέμβαση από την μείωση της μισής μονάδας, αλλά προς το παρόν αυτό το σενάριο δεν έχει προχωρήσει.

Η μείωση του μη μισθολογικού κόστους

Η μείωση του μη μισθολογικού κόστους έρχεται ως απάντηση στα πάγια αιτήματα των εργοδοτών, που θεωρούν ότι επιβαρύνονται υπέρμετρα από τη φορολογική σφήνα, χωρίς η δική τους επιβάρυνση να μεταφράζεται σε κέρδος για τους μισθωτούς.

Για παράδειγμα, ο νέος κατώτατος μισθός των 920 ευρώ κοστίζει στην επιχείρηση 1.120,5 ευρώ το μήνα, την ώρα που ο ίδιος ο χαμηλόμισθος παίρνει καθαρά στην τσέπη 771,7 ευρώ, αφού αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές (123 ευρώ) και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών (25,3 ευρώ).

Η μείωση της μισής ποσοστιαίας μονάδας θα προέλθει -πιθανότατα- από τον κλάδο ασθενείας των εργοδοτών και από τις εργοδοτικές εισφορές για την κατάρτιση, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θίγονται οι αμιγώς συνταξιοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ούτε και η εργοδοτική εισφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας (1,2%).

Υπενθυμίζεται πως ζήτημα περαιτέρω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, με στόχο την ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις, έχει θέσει και η Τράπεζα της Ελλάδος, που τη θεωρεί απαραίτητη για να μειωθεί το κόστος των επιχειρήσεων και να στηριχθεί η αγορά εργασίας.

«Η διατηρήσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας περνάει μέσα από τη συστηματική μείωση των βαρών στην εργασία», επισημαίνει η Έκθεση του διοικητή της, Γιάννη Στουρνάρα.

Η εικόνα των εισφορών μετά το 2019

Με τη νέα μείωση του 2027, εφόσον αυτή περιοριστεί στη μισή μονάδα, οι ασφαλιστικές εισφορές θα έχουν υποχωρήσει συνολικά κατά 5,9% από το 2019 και μετά και θα βρεθούν κάτω από το 36%, συγκεκριμένα στο 35,66%, πλησιάζοντας τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Αν η μείωση φτάσει τη μία μονάδα, τότε η συνολική μείωση από το 2019 θα προσεγγίσει το 6,5%.

Ως προς τις εισφορές των εργαζομένων, η Ελλάδα με 13,35% καταλαμβάνει την τρίτη θέση στην Ευρωζώνη, με πρώτη τη Γερμανία (19,9%) και δεύτερο το Βέλγιο (13,7%), όταν ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 11,8%.

Σε επίπεδο χωρών μελών του ΟΟΣΑ, οι Έλληνες μισθωτοί είναι στην εξίσου υψηλή 5η θέση, με μέσο όρο εισφορών εργαζομένου 9,5% στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ.

