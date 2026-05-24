Ναός του Ηφαίστου: Το καλύτερα διατηρημένο μνημείο της Αρχαίας Αθήνας (βίντεο)

Ο Ναός του Ηφαίστου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και καλύτερα διατηρημένα μνημεία της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής. Βρίσκεται στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας, στον λόφο του Αγοραίου Κολωνού και δεσπόζει πάνω από τον ιστορικό χώρο με εντυπωσιακή μεγαλοπρέπεια.

Παρότι για πολλούς αιώνες ήταν γνωστός ως «Θησείο», εξαιτίας λανθασμένης ταύτισης με τον ήρωα Θησέα, σήμερα είναι βέβαιο ότι πρόκειται για τον ναό που ήταν αφιερωμένος στον θεό Ήφαιστο και πιθανότατα και στην Αθηνά Εργάνη.

Ο ναός αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα της κλασικής ελληνικής αρχιτεκτονικής, καθώς διατηρείται σχεδόν ακέραιος μέχρι τις μέρες μας. Η εξαιρετική του κατάσταση επιτρέπει στους επισκέπτες να αποκτήσουν μια σαφή εικόνα για το πώς έμοιαζαν οι αρχαίοι ελληνικοί ναοί κατά την περίοδο της ακμής της Αθήνας.

