Οι πρώτες δηλώσεις του Μιχάλη Σηφάκη μετά το πρόωρο τέλος του Survivor

Ο Μιχάλης Σηφάκης μαζί με όλους τους παίκτες του Survivor επέστρεψε από τον Άγιο Δομίνικο μετά την πρόωρη ολοκλήρωση του reality επιβίωσης έπειτα από το ατύχημα που είχε ο Σταύρος Φλώρος.

Ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και ζήτησε σεβασμό για τον συμπαίκτη του.

«Είμαστε όλοι καλά, να σεβαστούμε τον Σταυράκο μας. Δεν έχουμε πολλά να πούμε. Μόλις γυρίσαμε. Είναι γερός, δυνατός, αυτά», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Σηφάκης.

