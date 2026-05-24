Γεωργούλης: «Ήμουν κοντά στον θάνατο»

Ο Αλέξης Γεωργούλης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού και μίλησε για το ατύχημα που είχε με την μηχανή του, περιγράφοντας όσα συνέβησαν μέχρι να οδηγηθεί στο νοσοκομείο.

«Είχα σπάσει τον σπλήνα και αν δεν το καταλάβεις αμέσως και δεν κάνεις αμέσως κάποιες κινήσεις, είσαι με το ένα πόδι στην άλλη πλευρά, που κάτι τέτοιο έπαθα κι εγώ. Με το που τράκαρα δεν είχα μώλωπες πάνω μου, δεν είχα τίποτα. Όταν ήρθε το ασθενοφόρο μου είπαν να ανέβω να με πάνε και τους είπα πως είμαι μια χαρά, δεν έχω κάτι, έχω να πάω στο γύρισμα», είπε αρχικά ο Αλέξης Γεωργούλης.

«Με το που πήγα εκεί, έχασα στις αισθήσεις, ήμουν κοντά στον θάνατο. Είναι μια μεγάλη ιστορία που με έβαλε να σκεφτώ αρκετές φορές τις πραγματικά έχουμε στα χέρια μας και τι πραγματικά μας ανήκει», ανέφερε ο Αλέξης Γεωργούλης.

