Μπισμπίκης: "Πάνω μου έγινε ανθρωποφαγία, με κρατάει η τέχνη, η Δέσποινα Βανδή και οι δικοί μου άνθρωποι"

Ο Βασίλης Μπισμπίκης παραχώρησε συνέντευξή στο ένθετο «Νησίδες» και μεταξύ άλλων περιέγραψε τη σχέση ανάμεσα στην καλλιτεχνική δημιουργία και την κοινωνική κριτική.

«Είναι ασύλληπτα παρεμβατικός ο τρόπος που παρουσιάζονται δημόσια όλα αυτά, πάνω μου έγινε ανθρωποφαγία. Από την άλλη, ως καλλιτέχνης ο καθένας μας φυσικά σκέφτεται το να αρέσει στο κοινό. Και αυτό είναι μια τεράστια παγίδα, γιατί παύεις έτσι να είσαι προσωπικός με την τέχνη σου. Όλα αυτά που ανέφερες ως φορείς λογοκρισίας μπορούν να σε κλείσουν στο σπίτι, να σου κλείσουν το μυαλό, να μην μπορείς να είσαι εσύ πραγματικά. Αν εγώ δηλαδή άκουγα όλα όσα λένε για μένα, αν προσπαθούσα να υπάρξω στην εικόνα που θέλουν για μένα, θα είχα χαθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Με κρατάει αυτό που αγαπάμε αληθινά. Εμένα με κρατάει η τέχνη, η Δέσποινα και οι δικοί μου άνθρωποι. Η τέχνη είναι μεγάλο καταφύγιο, το μεγαλύτερο στη δική μου ζωή. Γι’ αυτό τον λόγο επέλεξα να κάνω αυτή την τέχνη. Για να φεύγω από την πραγματικότητα και να μπαίνω μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Τον θεατρικό. Και μέσω αυτού να κάνω τον αγώνα μου για όλους μας. Γι’ αυτό και θέλω ο θεατής, φεύγοντας από την παράσταση, να φύγει με ερωτήματα κυρίως για τον ίδιο».

Διαβάστε επίσης

Άντζελα Δημητρίου: "Γεννήθηκα στις παράγκες στο Περιστέρι, έγινα μητέρα στα 15,5"

Σμαραγδής κατά Κρίστοφερ Νόλαν: «Αν έχει πονηρό τρόπο, είναι εχθρική πράξη και εξαπάτηση κατά των Ελλήνων»