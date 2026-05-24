Σμαραγδής κατά Κρίστοφερ Νόλαν: «Αν έχει πονηρό τρόπο, είναι εχθρική πράξη και εξαπάτηση κατά των Ελλήνων»

Ο Γιάννης Σμαραγδής παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” και αναφέρθηκε στη διάθεση του Κρίστοφερ Νόλαν να παρουσιάσει στη νέα του ταινία "Οδύσσεια" την Ωραία Ελένη μέσα από την ηθοποιό Lupita Nyong’o.

“ένας καλλιτέχνης, όπως είναι ο Νόλαν, έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει εάν είναι αγαθή η πρόθεση. Ο κ. Μασκ βγήκε και είπε ότι το κάνει για άλλους λόγους. Ο κανονισμός των Όσκαρ και για να μπορέσεις εσύ να καταθέσεις την ταινία και να διεκδικήσεις βραβεία, είναι να υπάρχουν μέσα στην ουσία δύο κατηγορίες: ΛΟΑΤΚΙ και στοιχείο μετανάστευσης”.

“Ο Νόλαν που ‘ναι έξυπνος άνθρωπος δεν θέλει να ‘ναι έξω από τις επιβραβεύσεις και τα Όσκαρ. Εάν λοιπόν έχει γίνει αυτό μ’ αυτόν τον τρόπο, είναι κατάπτυστος. Είναι η δεύτερη φορά που πάλι ξένα κέντρα προσπαθούν να μας βγάλουν τα ιερά και τα όσια ότι προέρχονται από την Αφρική”.

“Παλαιότερα έλεγαν ότι η Αφροδίτη είναι μαύρη. Ο πονηρός τρόπος, αν είναι έτσι ο Νόλαν, είναι εχθρική πράξη και εξαπάτηση των Ελλήνων” συμπλήρωσε

