Πιάστηκαν στα χέρια Βαγγέλης Μαρινάκης και Γρηγόρης Δημητριάδης!(vid)

Πρωτοφανές επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν από την έναρξη του τελικού του Final Four στο Telekom Center, με πρωταγωνιστές τον προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν αντιληπτά από τις κερκίδες, η ένταση μεταξύ των δύο ανδρών ξέφυγε γρήγορα, με αποτέλεσμα να υπάρξει συμπλοκή μπροστά στα μάτια των παρευρισκόμενων. Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχωρεί από το σημείο εμφανώς εκνευρισμένος και με σκισμένη μπλούζα, έπειτα από το επεισόδιο που προηγήθηκε.

Μάλιστα, στο πλευρό του Μαρινάκη βρισκόταν και ο Αντιπρόεδρος της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, που αντάλλαξε μερικά... γαλλικά με τον Δημητριάδη.