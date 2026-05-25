ΠΑΕ και Ερασιτέχνης ΟΦΗ: Συλλυπητήρια στον Τραϊανό Δέλλα για την απώλεια της συζύγου του, Γωγώς Μαστροκώστα

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από την ζωή σε ηλικία 56 ετών, με την ΠΑΕ και τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ να εκφράζει τα συλλυπητήρια του προς τον σύζυγο της και πρώην προπονητή του ΟΦΗ, Τραϊανό Δέλλα.

«Σήμερα, ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος. Σε αυτό το δυσαναπλήρωτο κενό δεν είσαι μόνος. Οι σκέψεις μας, η αγάπη μας και οι προσευχές μας συνοδεύουν εσένα και την κόρη σου», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ:

«Υπάρχουν στιγμές που τα λόγια μοιάζουν φτωχά για να αποτυπώσουν τον πόνο της απώλειας. Όλη η οικογένεια της ΠΑΕ ΟΦΗ – ο Πρόεδρος, κ. Μιχάλης Μπούσης, η διοίκηση, οι ποδοσφαιριστές, οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί σου και ο φίλαθλος κόσμος της Κρήτης– είμαστε συγκλονισμένοι από την είδηση για τον χαμό της αγαπημένης σου, Γωγώς.

Τραϊανέ, κατά τη διάρκεια της κοινής μας πορείας, δεν γνωρίσαμε μόνο έναν σπουδαίο επαγγελματία, αλλά έναν άνθρωπο με σπάνιο ήθος και ψυχή. Ξέρουμε καλά πόσο περήφανος ήσουν για τη Γωγώ, για τη γενναιότητα με την οποία πάλεψε, αποτελώντας έμπνευση για όλους μας.

Σήμερα, ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος. Σε αυτό το δυσαναπλήρωτο κενό δεν είσαι μόνος. Οι σκέψεις μας, η αγάπη μας και οι προσευχές μας συνοδεύουν εσένα και την κόρη σου.

Σου ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας κουράγιο, αλλά να έχεις και τη δύναμη – στοιχείο που πάντα σε χαρακτήριζε – για να συνεχίσεις.

“Καλό ταξίδι” στη Γωγώ, μια πραγματική μαχήτρια της ζωής…».

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΟΦΗ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στον πρώην προπονητή της ομάδας μας, Τραϊανό Δέλλα, για το θάνατο της συζύγου του, Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έφυγε πολύ νέα, σε ηλικία 56 ετών, μετά απο σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Η αξιοπρέπεια με την οποία απο κοινού πάλεψαν, αυτήν την καταραμένη αρρώστια, ήταν συγκλονιστική.

Τα λόγια είναι πολύ φτωχά, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν φεύγει τόσο νέος, ένας άνθρωπος.

Θερμά συλλυπητήρια και κουράγιο, σε όλη την οικογένεια του Τραϊανού Δέλλα, για τη μεγάλη τους απώλεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ