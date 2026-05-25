Ιταλία: Η Κόμο του Δουβίκα στο Champions League

Τη συμμετοχή τους στη League Phase του Champions League της περιόδου 2026/2027 εξασφάλισαν Κόμο και Ρόμα, μιας και στην τελευταία αγωνιστική (38η) της Serie A η Μίλαν αυτοκτόνησε στην έδρα της (1-2 από την «αδιάφορη» Κάλιαρι) κι έτσι οι «Ρωμαίοι» και η ομάδα του Τάσου Δουβίκα με τις εκτός έδρας νίκες τους (2-0 τη Βερόνα και 4-1 την Κρεμονέζε) πήραν τα δύο τελευταία «εισιτήρια» για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του κόσμου.

Ο Δουβίκας ήταν ο δεύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος με 14 γκολ, τρία λιγότερα από τον Λαουτάρο Μαρτίνεζ της Ίντερ.

Η Μίλαν «αυτοκτόνησε» γνωρίζοντας ήττα-σοκ στο «Σαν Σίρο» με 1-2 από την Κάλιαρι κι έτσι η επόμενη χρονιά θα την βρει στη League Phase του Champions League, μαζί με τη Γιουβέντους.

Η Κρεμονέζε μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα από την Κόμο (1-4, σε ματς που σκόραρε και ο Τάσος Δουβίκας), σε ένα επεισοδιακό ματς με τρεις αποβολές για τους γηπεδούχους (οι δύο ήταν αναπληρωματικοί), έγινε η τρίτη ομάδα που αποχαιρέτησε τη Serie A στο φινάλε της σεζόν. Όπερ σημαίνει ότι από την ερχόμενη θα αγωνίζεται με τις Πίζα και Βερόνα στη δεύτερη κατηγορία.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής και η βαθμολογία της Serie A έχουν ως εξής:





Φιορεντίνα-Αταλάντα 1-1

(39' Πίκολι - 82' αυτ. Κομούτσο)





Μπολόνια-Ίντερ 3-3



(25' Μπερναρντέσκι, 42' Πόμπεγκα, 48' αυτ. Ζιελίνσκι - 22' Ντιμάρκο, 64' Εσπόζιτο, 86' Ντιούφ)

Λάτσιο-Πίζα 2-1



(33' Ντέλε-Μπασίρου, 35' Πέδρο - 23' Μορέο)

Πάρμα-Σασουόλο 1-0



(80' Πελεγκρίνο)

Νάπολι-Ουντινέζε 1-0



(24' Χόιλουντ)

Κρεμονέζε-Κόμο 1-4



(55' πέν. Μπονατσόλι - 36' Ροντρίγκες, 51' Δουβίκας, 74'πέν, 81' Ντα Κούνια)







Λέτσε-Τζένοα 1-0



(6' Μπαντα)

Μίλαν-Κάλιαρι 1-2



(2' Σαλεμάκερς - 20' Μπορέλι, 57' Ροντρίγκες)

Βερόνα-Ρόμα 0-2



(56' Μάλεν, 90'+3 Ελ Σαράουι)

Τορίνο-Γιουβέντους 24/5





Η βαθμολογία (σε 38 αγώνες)

Ίντερ 87 --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ, Champions League



Νάπολι 76 --Champions League



Ρόμα 73 --Champions League



Κόμο 71 --Champions League



Μίλαν 70 --Europa League



Γιουβέντους 68 -37αγ. --Europa League



Αταλάντα 59 --Conference League--



Μπολόνια 56



Λάτσιο 54



Ουντινέζε 50



Σασουόλο 49



Πάρμα 45



Τορίνο 44 -37αγ.



Κάλιαρι 43



Φιορεντίνα 42



Τζένοα 41



Λέτσε 38



Κρεμονέζε 34 -Υποβιβάστηκε



Βερόνα 21 -Υποβιβάστηκε



Πίζα 18 -Υποβιβάστηκε



