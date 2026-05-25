ΔΕΥ.25 Μαΐ 2026 14:28
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Ιταλία: Η Κόμο του Δουβίκα στο Champions League
ΔΟΥΒΙΚΑΣ
clock 00:09 | 25/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τη συμμετοχή τους στη League Phase του Champions League της περιόδου 2026/2027 εξασφάλισαν Κόμο και Ρόμα, μιας και στην τελευταία αγωνιστική (38η) της Serie A η Μίλαν αυτοκτόνησε στην έδρα της (1-2 από την «αδιάφορη» Κάλιαρι) κι έτσι οι «Ρωμαίοι» και η ομάδα του Τάσου Δουβίκα με τις εκτός έδρας νίκες τους (2-0 τη Βερόνα και 4-1 την Κρεμονέζε) πήραν τα δύο τελευταία «εισιτήρια» για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του κόσμου.

Ο Δουβίκας ήταν ο δεύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος με 14 γκολ, τρία λιγότερα από τον Λαουτάρο Μαρτίνεζ της Ίντερ.

Η Μίλαν «αυτοκτόνησε» γνωρίζοντας ήττα-σοκ στο «Σαν Σίρο» με 1-2 από την Κάλιαρι κι έτσι η επόμενη χρονιά θα την βρει στη League Phase του Champions League, μαζί με τη Γιουβέντους.

Η Κρεμονέζε μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα από την Κόμο (1-4, σε ματς που σκόραρε και ο Τάσος Δουβίκας), σε ένα επεισοδιακό ματς με τρεις αποβολές για τους γηπεδούχους (οι δύο ήταν αναπληρωματικοί), έγινε η τρίτη ομάδα που αποχαιρέτησε τη Serie A στο φινάλε της σεζόν. Όπερ σημαίνει ότι από την ερχόμενη θα αγωνίζεται με τις Πίζα και Βερόνα στη δεύτερη κατηγορία.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής και η βαθμολογία της Serie A έχουν ως εξής:



Φιορεντίνα-Αταλάντα    1-1

(39' Πίκολι - 82' αυτ. Κομούτσο)

 

Μπολόνια-Ίντερ         3-3

(25' Μπερναρντέσκι, 42' Πόμπεγκα, 48' αυτ. Ζιελίνσκι - 22' Ντιμάρκο, 64' Εσπόζιτο, 86' Ντιούφ)

Λάτσιο-Πίζα            2-1

(33' Ντέλε-Μπασίρου, 35' Πέδρο - 23' Μορέο)

Πάρμα-Σασουόλο         1-0

(80' Πελεγκρίνο)

Νάπολι-Ουντινέζε       1-0

(24' Χόιλουντ)

Κρεμονέζε-Κόμο         1-4

(55' πέν. Μπονατσόλι - 36' Ροντρίγκες, 51' Δουβίκας, 74'πέν, 81' Ντα Κούνια)

   

Λέτσε-Τζένοα           1-0

(6' Μπαντα)

Μίλαν-Κάλιαρι          1-2

(2' Σαλεμάκερς - 20' Μπορέλι, 57' Ροντρίγκες)

Βερόνα-Ρόμα            0-2

(56' Μάλεν, 90'+3 Ελ Σαράουι)

Τορίνο-Γιουβέντους    24/5 

 

Η βαθμολογία (σε 38 αγώνες)

Ίντερ         87 --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ, Champions League

Νάπολι        76 --Champions League

Ρόμα          73 --Champions League

Κόμο          71 --Champions League 

Μίλαν         70 --Europa League

Γιουβέντους   68 -37αγ. --Europa League

Αταλάντα      59 --Conference League--

Μπολόνια      56 

Λάτσιο        54 

Ουντινέζε     50

Σασουόλο      49

Πάρμα         45

Τορίνο        44 -37αγ.

Κάλιαρι       43

Φιορεντίνα    42

Τζένοα        41

Λέτσε         38

Κρεμονέζε     34 -Υποβιβάστηκε

Βερόνα        21 -Υποβιβάστηκε

Πίζα          18 -Υποβιβάστηκε

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κομο Serie A
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis