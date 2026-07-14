Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Απάτη «μαμούθ» άνω των 46 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρέθηκε απάτη «καρουζέλ» ύψους 46,9 εκατ. ευρώ, ένα σχέδιο που εκμεταλλεύεται την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, που ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα διεξήγαγε έρευνες και κατασχέσεις την περασμένη εβδομάδα σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και την Καστοριά, στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας για ύποπτη απάτη τύπου «καρουζέλ» ΦΠΑ, που αφορά το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε σχεδόν πριν από ένα χρόνο, έχει μέχρι στιγμής αποκαλύψει ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών με έδρα τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνται για το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Αλυσίδα εμπόρων «φαντασμάτων»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, από το 2021 μέχρι και το 2025, οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποίησαν ένα δίκτυο εμπόρων - εταιρειών «φαντασμάτων» που δημιουργήθηκαν με σκοπό την αποφυγή των υποχρεώσεων ΦΠΑ - για τη διανομή ηλεκτρονικών αγαθών εντός της Ελλάδας και άλλων χωρών της ΕΕ και αποφεύγοντας παράλληλα την καταβολή ΦΠΑ ή επιτρέποντας την επιστροφή ΦΠΑ που δεν είχε ποτέ καταβληθεί.

Με βάση την έρευνα, εκτιμάται ότι το δίκτυο προκάλεσε ζημίες τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ και της Ελλάδας μέσω μη καταβληθέντος ΦΠΑ.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εντόπισαν ενδείξεις ότι επιπλέον 24,2 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν εσφαλμένα.

Οι έρευνες των Αρχών εστίασαν σε κεντρικά γραφεία πολλών εταιρειών, καθώς και τις κατοικίες των διευθυντών τους και διενεργήθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Φορέων Επιβολής του Νόμου (Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας), η οποία διενεργεί και την ποινική έρευνα. Υποστηρίζονται από την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης του Τμήματος Ελληνικής Εγκληματολογικής Επιστήμης (Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της ΔΕΕ).

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι Αρχές κατέσχεσαν μεγάλες ποσότητες εγγράφων, λογιστικών αρχείων και ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.

Δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα 900.000 ευρώ

Η έρευνα είχε επίσης ως αποτέλεσμα τη δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο.

Τα περιουσιακά στοιχεία εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν μέσω προηγμένης ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και στοχευμένων αναζητήσεων για την παράκαμψη πολύπλοκων ψηφιακών εμποδίων.

Δεσμεύονται 88 ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί

Επιπλέον, εκδόθηκαν εντάλματα δέσμευσης για 88 ακίνητα, εκτιμώμενης αξίας άνω των 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και για πολλαπλούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η Ελληνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες υποστήριξε τον εντοπισμό και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

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