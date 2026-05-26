Δημήτρης Φιλιππίδης για τον πατέρα του: «Το γεγονός ότι ταπεινώθηκε αυτός ο άνθρωπος, του κάνει πολύ καλό»

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης βρέθηκε καλεσμένος σε podcast και αναφέρθηκε στη δύσκολη σχέση που είχε με τον πατέρα του, αλλά και στον φόβο που ένιωσε όταν ξέσπασε η υπόθεση με τις καταγγελίες εις βάρος του γνωστού ηθοποιού.

«Ήταν πολύ συγκρουσιακή η σχέση μου με τον πατέρα μου. Στην αρχή νομίζω αυτό που τα κυρίευσε όλα, ήταν ο φόβος. Για το ότι θα είμαι ας πούμε… ο γιος αυτουνού που κατηγορείται ή… ο γιος του… τώρα καταλαβαίνεις τι θέλω να πω», λέει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Φιλιππίδης σχολίασε «Το γεγονός ότι ταπεινώθηκε αυτός ο άνθρωπος, του κάνει πολύ καλό».

