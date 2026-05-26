ΤΡΙ.26 Μαΐ 2026 10:52
Έκλεψαν από το Κρατικό Νίκαιας μηχάνημα υπερήχων καρδιάς αξίας 25.000 ευρώ
clock 09:44 | 26/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όταν άγνωστοι αφαίρεσαν ιατρικό μηχάνημα μεγάλης αξίας, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από εργαζόμενους ή προσωπικό ασφαλείας.

Οι δράστες μπήκαν σε γραφείο εντός του νοσοκομείου και απέσπασαν μηχάνημα υπερήχων καρδιάς αξίας περίπου 25.000 ευρώ, πριν διαφύγουν ανενόχλητοι από το σημείο.

Οι δράστες δηλαδή κατάφεραν να κινηθούν στους χώρους του νοσοκομείου χωρίς να προκαλέσουν υποψίες, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζομένων, κανείς δεν αντιλήφθηκε την παρουσία τους κατά τη διάρκεια της κλοπής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο πραγματοποίησαν έρευνες και συνέλεξαν αποτυπώματα και άλλα στοιχεία από τον χώρο όπου βρισκόταν ο ιατρικός εξοπλισμός, ενώ εξετάζεται και υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πιθανόν πρόκειται για οργανωμένη ενέργεια με στόχο τη μεταπώληση του μηχανήματος.

