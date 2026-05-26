Κρήτη: Σχέδιο για πάνω από 600 κατοικίες - Έπεσαν οι υπογραφές με την ανάδοχο εταιρεία

Υπογράφηκε την Παρασκευή 22 Μαΐου σε ξενοδοχείο του Ρεθύμνου η συμφωνία μεταξύ του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Εμπόρων Νομού Ηρακλείου και της αναδόχου εταιρείας για την εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης που αφορά την αξιοποίηση έκτασης 633 στρεμμάτων ανάμεσα στο Σίσσι και τη Μιλάτο, με στόχο τη δημιουργία οργανωμένου οικιστικού συνόλου άνω των 600 κατοικιών.

Η συμφωνία σηματοδοτεί την έναρξη της πρώτης φάσης του έργου, καθώς η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει τη σύνταξη της πολεοδομικής μελέτης από μηδενική βάση, η οποία θα καθορίσει τη συνολική οικιστική και χωροταξική ανάπτυξη της περιοχής.

Image

Η έκταση βρίσκεται σε ύψωμα ανάμεσα στο Σίσι και την Μίλατο και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προβλέπεται η ανέγερση πάνω από 600 κατοικιών, που θα συγκροτούν έναν νέο οικισμό περίπου 2.500 κατοίκων.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, ο πρόεδρος του παραθεριστικού ομίλου Νίκος Γιάνναρης, ανέφερε ότι η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί σε πρώτη φάση από την ανάδοχο εταιρεία και στη συνέχεια θα υποβληθεί προς έγκριση στο αρμόδιο Υπουργείο.

Image

Μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης θα ακολουθήσει η υλοποίηση του έργου, με πρόβλεψη για δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και βασικών υποδομών, ενώ ως οικονομικό αντάλλαγμα ο συνεταιρισμός θα παραχωρήσει μέρος της έκτασης στην ανάδοχο εταιρεία για εκμετάλλευση.

Image

(Στην παραπάνω φωτογραφία φαίνονται απο αριστερά: Πιταροκοιλης Γ. Νομικός σύμβουλος ΠΟΣΕΝΗ Δολαψακης Νικητας μελος Σ.Δ., Γιάνναρης Νίκος πρόεδρος ΠΟΣΕΝΗ, Τρουλης Μανώλης εκπρόσωπος επενδυτικού ομίλου, Ανυφαντακης Γιαννης αντιπρόεδρος ΠΟΣΕΝΗ, Μπακιντα Εβελίνα Γραμματέας ΠΟΣΕΝΗ, Ταμιωλακης Γιαννης νομικός σύμβουλος επενδυτικού ομίλου)

Η διαδικασία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σύνθετη και χρονοβόρα, όπως είπε ο κ. Γιάνναρης, καθώς μόνο η εκπόνηση της μελέτης εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου έναν χρόνο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, εφόσον υπάρξουν οι απαιτούμενες εγκρίσεις, οι πρώτες οικοδομικές άδειες θα μπορούσαν να εκδοθούν σε ορίζοντα 5 έως 6 ετών.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη - μητέρα 3χρονης: Θολό τοπίο με τα παιδιά της, φέρεται να έχει γεννήσει έξι

Κρήτη: Στο νοσοκομείο 29χρονος μετά από ξυλοδαρμό

Κρήτη - ΟΠΕΚΕΠΕ: "Αδήλωτα" χωράφια και εκατομμύρια ευρώ – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την μεγάλη επιχείρηση