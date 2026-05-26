Στην Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ο Θανάσης Ανδρούτσος για τα φιλικά με Ιταλία και Σουηδία

Ο αρχηγός του ΟΦΗ, Θανάσης Ανδρούτσος κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά της Ελλάδας με Σουηδία και Ιταλία.

Μια ευχάριστη εξέλιξη για το μέσο του ΟΦΗ, που επιβραβεύτηκε για τις εξαιρετικές εμφανίσεις που έκανε την περασμένη σεζόν.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας. Δύο αλλαγές υπήρχαν στις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας για τα φιλικά του Ιουνίου, δύο ημέρες ημέρες πριν την πρώτη συγκέντρωση της “γαλανόλευκης” αποστολής. Συγκεκριμένα, η συμμετοχή των Γιάννη Κωνσταντέλια και Κωνσταντίνου Καρέτσα ανακλήθηκε, με τη θέση τους να παίρνουν οι Αλέξανδρος Κυζιρίδης και Θανάσης Ανδρούτσος. Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας Μέσοι: Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Ανδρούτσος Επιθετικοί: Κυζιρίδης, Τζόλης, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας