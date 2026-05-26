Στην Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ο Θανάσης Ανδρούτσος για τα φιλικά με Ιταλία και Σουηδία

Ο αρχηγός του ΟΦΗ, Θανάσης Ανδρούτσος κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά της Ελλάδας με Σουηδία και Ιταλία.
Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας.
Δύο αλλαγές υπήρχαν στις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας για τα φιλικά του Ιουνίου, δύο ημέρες ημέρες πριν την πρώτη συγκέντρωση της “γαλανόλευκης” αποστολής.
Συγκεκριμένα, η συμμετοχή των Γιάννη Κωνσταντέλια και Κωνσταντίνου Καρέτσα ανακλήθηκε, με τη θέση τους να παίρνουν οι Αλέξανδρος Κυζιρίδης και Θανάσης Ανδρούτσος.
Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης
Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας
Μέσοι: Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Ανδρούτσος
Επιθετικοί: Κυζιρίδης, Τζόλης, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας
Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.