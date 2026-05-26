ΤΡΙ.26 Μαΐ 2026 13:35
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Ο Μαρινάκης, η φορολόγηση των εφοπλιστών και ο "προστάτης Τσίπρας"
clock 11:35 | 26/05/2026
newsroom ekriti.gr

Την αποκάλυψη που έκανε ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, στο ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό» ότι πρότεινε στον Αλέξη Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές – αντί για την περικοπή συντάξεων – και εκείνος το αρνήθηκε, σχολίασε με ανακοίνωσή του την Τρίτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη:

Μια από τις πολυτιμότερες υπηρεσίες που προσέφερε στον τόπο ο κ. Τσίπρας είναι ότι με τη διακυβέρνησή του διέλυσε πολλούς από τους μύθους με τους οποίους μεγαλώσαμε. Ένας από αυτούς: ότι ο πολιτικός του χώρος ήταν μονοπωλιακά υπέρ των «φτωχών και των αδυνάτων».

Χθες, στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ «Στο χιλιοστό», των Ε. Βαρβιτσιώτη και Β. Δενδρινού, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jan Claude Juncker τα είπε όλα. Σύμφωνα με τον ίδιο και καθώς η Ευρώπη με την Ελλάδα απείχαν 380 εκατομμύρια από μια συμφωνία, ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε στον κ. Τσίπρα την φορολόγηση εφοπλιστών, αντί των συνταξιούχων για να εξασφαλίσει το ποσό.

Και τι έκανε ο «προστάτης των αδυνάτων»; Επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους.

Όσο και να προσπαθεί ο κ. Τσίπρας, επενδύοντας στην άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να «θάψει» βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα.

Παύλος Μαρινάκης Αλέξης Τσίπρας Συνταξιουχοι Εφοπλιστές
