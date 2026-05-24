Αντώνης Σαμαράς: Ο Μεσσήνιος "ζυγίζει" την τετραετία - Πότε θα κάνει την κίνηση-ματ;

Παρά το γεγονός ότι οι φήμες για άμεση ίδρυση νέου κόμματος οργιάζουν, το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά κρατάει το «όπλο παρά πόδα».

Η προετοιμασία και η δικτύωση σε όλη την επικράτεια είναι πλέον κοινό μυστικό, όμως η μεγάλη κίνηση δεν θα γίνει βιαστικά.

Στο στρατόπεδο Σαμαρά δεν «ποντάρουν» σε φθινοπωρινές κάλπες.

Αντίθετα, θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαντλήσει την τετραετία.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Μεσσήνιος πολιτικός επιλέγει την τακτική του "πολιτικού φλερτ" και της ιδεολογικής πίεσης, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να εμφανιστεί ως ο απόλυτος ρυθμιστής των εξελίξεων.

