Σούδα: Η πριγκίπισσα Άννα τίμησε τους πεσόντες της Μάχης της Κρήτης με εντυπωσιακό flypast των Red Arrows
clock 08:37 | 24/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Συγκίνηση και υψηλοί συμβολισμοί κυριάρχησαν στα Χανιά, κατά την επίσημη επίσκεψη της Πριγκίπισσας Άννας του Ηνωμένου Βασιλείου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για την 85η επέτειο από τη Μάχη της Κρήτης.

Η Βρετανίδα Πριγκίπισσα, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Σερ Τίμοθι Λόρενς, παρέστη σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης στην επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε στο Συμμαχικό Κοιμητήριο της Σούδας.

Η τελετή ξεκίνησε με μια καθηλωτική εναέρια διέλευση (flypast) από τη No. 30 Μοίρα της RAF και το διάσημο αεροβατικό σμήνος Red Arrows, που «έσκισε» τον χανιώτικο ουρανό σκορπίζοντας ρίγη συγκίνησης.

Αμέσως μετά, η υψηλή προσκεκλημένη κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων, τιμώντας τη θυσία των στρατιωτών της Κοινοπολιτείας το 1941.

Το διήμερο πρόγραμμα της Πριγκίπισσας περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις στο Μνημείο της RAF στο Μάλεμε, στο Φρούριο Φιρκά, καθώς και συναντήσεις με απογόνους Κρητών αγωνιστών της Αντίστασης στο Μεγάλο Αρσενάλι.

