Νέες απειλές Χαμενεΐ: «Τέλος το ασφαλές καταφύγιο για τις ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε μέσω του καναλιού του στο Telegram ότι οι δυνάμεις του Περσικού Κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως «ασπίδα» για τις αμερικανικές βάσεις, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον κανένα ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή.

Η δήλωση έρχεται τη στιγμή που Τεχεράνη και Ουάσιγκτον συζητούν ένα πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του τρίμηνου πολέμου τους, επιχειρώντας να αποκλιμακώσουν μια ιδιαίτερα τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Ο Χαμενεΐ υποστήριξε ότι οι ισορροπίες ισχύος στην περιοχή αλλάζουν και προειδοποίησε πως οι χώρες του Κόλπου δεν θα μπορούν πλέον να προσφέρουν προστασία ή στρατηγική κάλυψη στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Η τοποθέτησή του εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης ρητορικής έντασης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, παρά τις παράλληλες διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης.

