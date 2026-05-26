Μενεγάκη για Μαστροκώστα: «Στεναχωρήθηκα πολύ, πίστευα πως θα τα καταφέρει»

Η Γωγώ Μαστροκώστα "έφυγε" από τη ζωή στα 55 της χρόνια, νικημένη από τον καρκίνο. Ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας έκανε μια συγκλονιστική ανάρτηση στα social media για να την αποχαιρετήσει.

Ανάμεσα στα σχόλια που δέχτηκε ήταν και ένα μήνυμα της Ελένης Μενεγάκη, η οποία δήλωσε συγκλονισμένη για τον χαμό της πρώην γυμνάστριας.

«Συλλυπητήρια, στεναχωρήθηκα πολύ, πίστευα πως θα τα καταφέρει. Ακόμα δεν το πιστεύω…» έγραψε η Ελένη Μενεγάκη.

Image

Διαβάστε επίσης

Σε δημοπρασία το ιστορικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η πριγκίπισσα Νταϊάνα, όταν εμφανίστηκε με το «φόρεμα της εκδίκησης»

Μαριόλα: «Δεν θέλαμε να φτάσουμε στο διαζύγιο με τον Στράτο Τζώρτζογλου»