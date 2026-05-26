ΤΡΙ.26 Μαΐ 2026 02:15
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Μενεγάκη για Μαστροκώστα: «Στεναχωρήθηκα πολύ, πίστευα πως θα τα καταφέρει»
ενε
clock 10:00 | 26/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Γωγώ Μαστροκώστα "έφυγε" από τη ζωή στα 55 της χρόνια, νικημένη από τον καρκίνο. Ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας έκανε μια συγκλονιστική ανάρτηση στα social media για να την αποχαιρετήσει.

Ανάμεσα στα σχόλια που δέχτηκε ήταν και ένα μήνυμα της Ελένης Μενεγάκη, η οποία δήλωσε συγκλονισμένη για τον χαμό της πρώην γυμνάστριας.

«Συλλυπητήρια, στεναχωρήθηκα πολύ, πίστευα πως θα τα καταφέρει. Ακόμα δεν το πιστεύω…» έγραψε η Ελένη Μενεγάκη.

μενεγακη

Διαβάστε επίσης 

Σε δημοπρασία το ιστορικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η πριγκίπισσα Νταϊάνα, όταν εμφανίστηκε με το «φόρεμα της εκδίκησης»

Μαριόλα: «Δεν θέλαμε να φτάσουμε στο διαζύγιο με τον Στράτο Τζώρτζογλου»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γωγώ Μαστροκώστα Ελένη Μενεγάκη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis