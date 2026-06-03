Κρήτη: Νέα μαζική άφιξη μεταναστών - 182 άτομα αποβιβάστηκαν νότια του Ηρακλείου

Μαζικές οι αφίξεις μεταναστών που καταγράφονται το τελευταίο σε Κρήτη και Γαύδο, θέτοντας σε κατάσταση συναγερμού τις Λιμενικές Αρχές και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Το βράδυ της Τρίτης (02.06) 182 άτομα έφτασαν στα νότια του Ηρακλείου με την επιχείρηση της διασωσής τους να στήνεται άμεσα. Οι αλλοδαποί, ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά, περισυνελέγησαν από την παραλία Κατάρτι, του Δήμου Γόρτυνας και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου και παραμένουν προσωρινά.

Υπενθυμίζεται πως ακόμη, χθες νότια της Γαύδου εντοπίστηκαν 38 άτομα, ενώ σε παράλληλο περιστατικό εντοπίστηκε σκάφος με ακόμη 43 άτομα. Η πίεση που δέχονται οι τοπικές αρχές και το Λιμενικό Σώμα στην Κρήτη και τη Γαύδο χαρακτηρίζεται ως ασφυκτική. Η κατακόρυφη αύξηση των μεταναστευτικών ροών, με πάνω από 1.000 αφίξεις μέσα σε μία εβδομάδα στα τέλη Μαΐου, φέρνει και φέτος τους αρμόδιους φορείς στα όριά τους.

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