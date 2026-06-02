Δήμος Ηρακλείου: Με την υπογραφή της δημοτικής Αρχής αναλαμβάνει ιδιώτης στην καθαριότητα

Σε πανηγυρικό κλίμα υπογράφεται αυτή την ώρα στο Δήμο Ηρακλείου η σύμβαση ανάθεσης σε ιδιώτη, μεγάλου μέρους της αποκομιδής των απορριμμάτων, για τα επόμενα δύο χρόνια με προοπτική επέκτασης και για άλλα δύο. Ο ιδιώτης θα εισπράττει κάθε χρόνο 8.5 εκ ευρώ από τα δημοτικά τέλη που πληρώνουν οι πολίτες, προκειμένου να έχει την ευθύνη της αποκομιδής των σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, καθώς και των ογκωδών αντικειμένων στο κέντρο της πόλης, στα ενετικά τείχη και στην παραλιακή ζώνη, ενώ παράλληλα θα είναι υπεύθυνος και για την ανακύκλωση και τη συλλογή ογκωδών σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ηρακλείου.

Στο πλαίσιο της σύμβασης καλείται ο ιδιώτης να συνδράμει στην αποκομιδή των απορριμμάτων με 151 εργαζόμενους, 16



απορριμματοφόρα και δεκάδες άλλα μηχανήματα και αναμένεται να πιάσει δουλειά μετά τις 15 του μήνα. Η δημοτική Αρχή δεσμεύεται ότι με την έλευση του ιδιώτη το Ηράκλειο θα γίνει καθαρό όσο δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία του και δεσμεύεται ότι ο Δήμος θα γυρίσει σελίδα σε ότι αφορά στο επίπεδο της καθαριότητας μετά από μια μακρά περίοδο κυκλικών κρίσεων που είχαν κλονίσει τη διαδικασία της αποκομιδής, με αποτέλεσμα την οριζόντια αντίδραση των πολιτών.

Αυτό που υποστηρίζει η δημοτική Αρχή είναι ότι τα όρια του υφιστάμενου συστήματος είχαν εξαντληθεί, και η έλευση του ιδιώτη αποτελεί τομή για την πόλη σε ένα δύσκολο ζήτημα το οποίο η Δημοτική Αρχή έθεσε στην πραγματική του βάση, με τους ανθρώπους του Ηρακλείου στο επίκεντρο.

Η υπογραφή της σύμβασης γίνεται εν μέσω μαζικών αντιδράσεων σε πρώτο επίπεδο από τους εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας, αλλά και την ΠΟΕ ΟΤΑ, που έχουν προσφύγει από κοινού στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ακυρωθεί η σύμβαση που όπως υποστηρίζουν οδηγεί στην πλήρη αποδόμηση της υπηρεσίας καθαριότητας.

Όπως υποστηρίζουν αντί να προχωρήσει η συντήρηση και ανανέωση του στόλου των μηχανημάτων της υπηρεσίας η αξιοποίηση των δημοτικών εγκαταστάσεων και η ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό επιλέχθηκε ο δρόμος της εκχώρησης των δημοτικών υπηρεσιών με τεράστιο οικονομικό κόστος για το δημότη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τιμολόγια ρεύματος: Τι θα πληρώσουν οι καταναλωτές τον Ιούνιο – Παραμένει η αβεβαιότητα

Κρήτη - τριήμερο Αγίου Πνεύματος: «Βροχή» οι κλήσεις από την Τροχαία