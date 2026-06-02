Άλμα του πληθωρισμού στο 5% τον Μάιο στην Ελλάδα - 3η χειρότερη επίδοση στην ΕΕ

Άνοδο για έναν ακόμη μήνα κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Συγκεκριμένα, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 5% τον Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο, με την Ελλάδα να κατατάσσεται στην τρίτη θέση σε όλη την Ευρώπη πίσω μόνο από τη Βουλγαρία (6,3%) και τη Λιθουανία (5,1%).

Ο μεγαλύτερος παράγοντας που τροφοδοτεί τον πληθωρισμό εξακολουθεί να είναι η ενέργεια. Οι τιμές του ενεργειακού κόστους κατέγραψαν ετήσια αύξηση 20,2%, παραμένοντας σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, παρά τη μικρή υποχώρηση σε σχέση με το 21,6% που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα.

Προβληματισμό προκαλεί και η επιτάχυνση των ανατιμήσεων στον τομέα των υπηρεσιών. Ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε στο 5,7%, από 3,9% τον Απρίλιο, καταγράφοντας σημαντική επιδείνωση. Οι αυξήσεις σε εστίαση, τουρισμό, μεταφορές και άλλες υπηρεσίες αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Σχετικά με τον πληθωρισμό στα τρόφιμα, αυτός παρουσίασε επιβράδυνση, καθώς διαμορφώθηκε στο 3,1%, έναντι 3,8% τον προηγούμενο μήνα, ωστόσο οι τιμές παραμένουν σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα των προηγούμενων ετών, διατηρώντας το κόστος διαβίωσης σε αυξημένα επίπεδα.

