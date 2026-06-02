Άγιος Έρωτας: Η Χλόη διώχνει τον Πέτρο από το σπίτι με την στήριξη της Θάλειας
Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» έρχεται στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα.  Τι θα δούμε απόψε;

O Πέτρος ξεσπά στη Χλόη και της αποκαλύπτει πως γνωρίζει την αλήθεια για την πατρότητα του Κυριάκου. Παράλληλα την κακολογεί στο Νικόλαο και του αποκαλύπτει πτυχές τους παρελθόντος τους, οδηγώντας τη σύγκρουσή τους στα άκρα. Η Χλόη τελικά τον διώχνει από το σπίτι με την στήριξη της Θάλειας, που ελπίζει να ησυχάσουν οι εντάσεις στο σπίτι. Τα νέα για την επιστροφή της Σοφίας στη Στέρνα ωστόσο της προκαλούν φόβο για μια νέα αναστάτωση. Στο μεταξύ, η Ελένη ενημερώνει πλήρως την Άννα για το σχέδιο της και για τον πραγματικό ρόλο και τα κίνητρα του Περικλή. Κι ενώ ο Νικόλαος παραμένει στο πλευρό της Χλόης παρά τις αποκαλύψεις του Πέτρου και ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα μαζί της, ο Παύλος συλλαμβάνεται για όλα του τα εγκλήματα, μαζί με τον Τάσο και τον Βαζούρα. Ο Βεργάδης σπεύδει να τον βοηθήσει, τού ξεκαθαρίζει όμως πως αυτήν τη φορά ίσως να μην μπορεί να τον σώσει.

