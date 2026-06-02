Κρήτη: Τραγωδία με 69χρονο που έπεσε από μεγάλο ύψος

Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Τρίτης ένας άνδρας που είχε τραυματιστεί σοβαρά ύστερα από πτώση κατά τη διάρκεια εργασιών σε κατάστημα στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά.

Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας όταν ο 69χρονος αλλοδαπός, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε από ύψος περίπου πέντε μέτρων, με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύ τραυματισμό στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων για νοσηλεία.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Σε ανακοίνωση της η Ένωση Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Χανίων, που μεταξύ άλλων αναφέρει:

"Το ποτήρι γέμισε, η οργή ξεχείλισε



Άλλος ένας συνάδελφος μας ξεκίνησε το πρωί για το μεροκάματο για να δει πως θα ζήσει αυτός και η οικογένεια του στο ασφυκτικό κλίμα ακρίβειας και αντί να γυρίσει σπίτι του σήμερα να είναι από χθες στην ΜΕΘ και να καταλήξει σήμερα το πρωί.

(...)

Αυτή είναι η εξέλιξη που ευαγγελίζονται όλοι. Ένας άνθρωπος 69 χρονών να δουλεύει μέχρι το απόγευμα για να συμπληρώσει το εισόδημα του!! Μετά θα λένε φταίει η τύχη και η κακιά ώρα!

Η ανάπτυξη τους τσακίζει ζωές μας

(...)

Έχει τεράστιές ευθύνες η Κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις που έχουν κάνει σμπαράλια όλα τα δικαιώματα των εργατών στο όνομα της κερδοφορίας των μεγαλοκαρχαριών.

Ευχόμαστε στην οικογένεια τα θερμά μας συλλυπητήρια

Απαιτούμε:

Να μοιραστούν τα υπέρ αγνώστων ένσημα για να βγουν στην σύνταξη οι μεγάλοι συνάδελφοι μας

Στελέχωση της επιθεώρησης εργασίας, ώστε να μπορεί να κάνει τους απαιτούμενους ελέγχους

Όχι άλλο στους ανασφάλιστους εργάτες στον κλάδο μας

Όλοι στην κλαδική απεργία στις 24/6

Όχι άλλο αίμα εργατών"

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Αστυνομική επιχείρηση με συλλήψεις - Βρέθηκαν δενδρύλλια και χασίς

Ηράκλειο: Έντονες αντιδράσεις για τη μετάθεση 11 πυροσβεστών