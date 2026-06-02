Αυγά: Πώς θα τα διατηρήσετε φρέσκα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού

Στα περισσότερα ψυγεία υπάρχει ειδική θήκη για τα αυγά στην πόρτα, γεγονός που οδηγεί πολλούς στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για το καταλληλότερο σημείο φύλαξης.

Στην πραγματικότητα, όμως, η πόρτα είναι το μέρος του ψυγείου που δέχεται τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις θερμοκρασίας. Κάθε άνοιγμα εκθέτει τα αυγά σε θερμότερο αέρα, κάτι που γίνεται ακόμη πιο έντονο τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η θερμοκρασία της κουζίνας είναι αυξημένη.

Οι συνεχείς αυτές μεταβολές μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη διατήρησή τους και να μειώσουν τη διάρκεια ζωής τους.

Πού είναι καλύτερο να φυλάσσονται

Οι ειδικοί συνιστούν τα αυγά να τοποθετούνται σε εσωτερικό ράφι του ψυγείου, όπου η θερμοκρασία παραμένει πιο σταθερή.

Επιπλέον, είναι προτιμότερο να παραμένουν μέσα στην αρχική συσκευασία τους. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται καλύτερα από την υγρασία, τις έντονες οσμές άλλων τροφίμων και τις απότομες θερμοκρασιακές αλλαγές.

Γιατί το καλοκαίρι απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι υψηλές θερμοκρασίες επιταχύνουν την αλλοίωση πολλών τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των αυγών.

Ακόμη και λίγες ώρες εκτός ψυγείου, ιδιαίτερα μετά την αγορά τους, μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητά τους. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί προτείνουν να μεταφέρονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο σπίτι και να τοποθετούνται άμεσα σε ψυχόμενο περιβάλλον.

Μην τα πλένετε

Μια συνηθισμένη πρακτική είναι το πλύσιμο των αυγών αμέσως μετά την αγορά τους. Αν και γίνεται για λόγους υγιεινής, οι ειδικοί εξηγούν ότι αυτή η συνήθεια μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Το κέλυφος διαθέτει ένα φυσικό προστατευτικό στρώμα που λειτουργεί ως φραγμός απέναντι σε μικροοργανισμούς. Όταν αυτό αφαιρείται με το πλύσιμο, το αυγό γίνεται πιο ευάλωτο σε πιθανές επιμολύνσεις.

Γι’ αυτό συνιστάται να πλένονται μόνο λίγο πριν χρησιμοποιηθούν.

Πότε ένα αυγό θεωρείται ακατάλληλο για κατανάλωση

Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις που δείχνουν ότι ένα αυγό δεν πρέπει να καταναλωθεί:

Έχει δυσάρεστη ή ασυνήθιστη οσμή.



Το ασπράδι ή ο κρόκος παρουσιάζουν αλλοιωμένη υφή ή εμφάνιση.



Το κέλυφος είναι ραγισμένο ή σπασμένο.



Έχει παραμείνει για πολλές ώρες εκτός ψυγείου σε υψηλές θερμοκρασίες.

Παράλληλα, η ημερομηνία λήξης αποτελεί πάντα έναν σημαντικό οδηγό για την ασφαλή κατανάλωσή τους.

