Τελευταία μέρα αιτήσεων για το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου

Οι Αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών της ΣΤ’ Δημοτικού στην Α’ Γυμνασίου του Μουσικού Γυμνασίου Ηρακλείου για το σχολ. έτος 2026-2027, θα γίνονται δεκτές έως σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου 2026.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το Μουσικό Σχολείο (Γυμνάσιο & Λύκειο), απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της ΣΤ' Δημοτικού και όχι μόνο σε όσους έχουν μουσικές γνώσεις, ούτε σε όσους γνωρίζουν κάποιο μουσικό όργανο εκ των προτέρων.



Οι υποψήφιοι εξετάζονται από Επιτροπή Επιλογής με ειδικά τεστ από τα οποία φανερώνεται αν έχουν κλίση προς τη μουσική, χωρίς απαραίτητα να έχουν ασχοληθεί με αυτή στο παρελθόν.

Εκτός από τα μουσικά όργανα και τα μαθήματα μουσικής, όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται κανονικά, όπως σε κάθε άλλο Γυμνάσιο και Λύκειο, ενώ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι μαθητές μας έχουν από τα υψηλότερα ποσοστά εισαγωγής στις Πανεπιστημιακές Σχολές.

Αυτό οφείλεται στο ότι τα μαθήματα Γενικής Παιδείας δεν είναι καθόλου υποβαθμισμένα, αλλά και γιατί η ενασχόληση με τη μουσική έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και τη ψυχοσύνθεση των παιδιών.

Οι Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Σχολείου μας www.mousiko.gr ή απ’ ευθείας στο σύνδεσμο



http://goo.gl/forms/EFKUP4fp3e

Για περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα, παρακαλούμε ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mousiko.gr στην καρτέλα Εγγραφές.

Ευχόμαστε Καλή Επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους μαθητές μας!

