Πανελλήνιες 2026: Συνέχεια σήμερα με Άλγεβρα για τους μαθητές των ΕΠΑΛ

Με την εξέταση στο μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα) συνεχίζονται σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων. Το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί μάθημα Γενικής Παιδείας, ενώ στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας, σύμφωνα με το πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας.

Οι εξετάσεις ειδικότητας για τα ΕΠΑΛ είναι προγραμματισμένες για την Πέμπτη 4 και το Σάββατο 6 Ιουνίου, με τους υποψηφίους να εισέρχονται πλέον στην πιο απαιτητική φάση της διαδικασίας.

Σειρά έχουν τα μαθήματα Προσανατολισμού για τα ΓΕΛ

Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων επιστρέφουν στις αίθουσες την Τετάρτη 3 Ιουνίου, οπότε ξεκινούν οι εξετάσεις στα μαθήματα Προσανατολισμού.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά, οι υποψήφιοι των Θετικών Σπουδών και των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στα Μαθηματικά, ενώ οι υποψήφιοι των Σπουδών Υγείας στη Βιολογία.

Η εξεταστική διαδικασία θα συνεχιστεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου με τα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική, ανάλογα με την κατεύθυνση κάθε υποψηφίου.

Σε εξεταστικό κλίμα και τα γυμνάσια

Σήμερα ξεκινούν επίσης οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια όλης της χώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη της τελικής εξεταστικής περιόδου για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι εξετάσεις στα γυμνάσια θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 12 Ιουνίου.

