Επικοινωνία Μακρόν με Τραμπ: Χαιρέτησε τις προσπάθειες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
clock 21:15 | 01/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Εμμανουέλ Μακρόν χαιρέτησε τις προσπάθειες του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ταχεία επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Επισημαίνοντας την την ετοιμότητα της Γαλλίας, της Βρετανίας και των συμμάχων τους να συμβάλουν στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα στενά του Ορμούζ μετά την επίτευξη της συμφωνίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ελιζέ ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του με τον αμερικανό ομόλογό του, υπογράμμισε επίσης ότι οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στην αμερικανική και την ιρανική πλευρά είναι μία μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου ασφαλείας με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων πλευρών και με στόχο την επίτευξη διαρκούς σταθερότητας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.



Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε επίσης ότι η χώρα του είναι έτοιμη να παράσχει την τεχνογνωσία της στις διαβουλεύσεις που θα ακολουθήσουν επί του ιραnινού πυρηνικού ζητήματος. Τέλος ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτησε τη δέσμευση του αμερικανού προέδρου υπέρ της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου και υπογράμμισε την ανάγκη επίτευξης και τήρησης της παύσης πυρός.

