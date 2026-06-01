Airbnb: 12η η Ελλάδα στον ευρωπαϊκό χάρτη τιμών

H Ελλάδα ανήκει στο κλαμπ των ευρωπαϊκών χωρών όπου η μέση τιμή διανυκτέρευσης στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb) ξεπερνά τα 100 ευρώ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων AirDNA, η χώρα μας καταλαμβάνει τη 12η θέση στην Ευρώπη, με τη μέση τιμή ανά διανυκτέρευση (ADR) να διαμορφώνεται στα 141 ευρώ.

Αν και το κόστος αυτό είναι αισθητά χαμηλότερο από τους πιο ακριβούς προορισμούς της ηπείρου, παραμένει αρκετά υψηλό ώστε να αποκλείει την Ελλάδα από τη λίστα των οικονομικών επιλογών της Ανατολικής Μεσογείου.

Στην κορυφή της ακρίβειας φιγουράρει το Μονακό με το αστρονομικό ποσό των 417 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Ακολουθεί η Ισλανδία με 213 ευρώ και την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Ανδόρα με 189 ευρώ. Στον αντίποδα, οι πιο οικονομικές λύσεις εντοπίζονται στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Τα Σκόπια αναδεικνύονται η φθηνότερη χώρα με μέσο όρο 40 ευρώ, ακολουθούμενη από το Κόσοβο με 42 ευρώ. Παράλληλα, τα Τίρανα καταγράφονται ως η πιο προσιτή πρωτεύουσα της Ευρώπης με 43 ευρώ ανά διανυκτέρευση, ενώ εξαιρετικά ανταγωνιστικές παραμένουν πόλεις όπως το Κισινάου, το Σαράγεβο, το Βελιγράδι και η Σόφια.

Το πλέον αξιοσημείωτο εύρημα της έρευνας για την Ελλάδα αφορά την εποχικότητα, καθώς η χώρα μας καταγράφει την υψηλότερη καλοκαιρινή αύξηση τιμών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά τους μήνες Ιούνιο - Αύγουστο, οι τιμές κάνουν άλμα κατά 54,9%, εκτοξευόμενες από τα 112,64 ευρώ της off-season περιόδου στα 174,46 ευρώ. Παρόμοια πίεση ζήτησης δέχονται η Κροατία (+37,6%) και η Πορτογαλία (+36,5%).

Σε επίπεδο πόλεων, η Μύκονος επιβεβαιώνει τον τίτλο του luxury προορισμού, καθώς οι τιμές της το καλοκαίρι εκτινάσσονται κατά 65,6%, φτάνοντας από τα 458 ευρώ στα 758 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στην Ευρώπη σημειώνει το Πορτιμάο της Πορτογαλίας (+71,6%), ενώ η Μαρμπέγια στην Ισπανία ακολουθεί με +57,3%.

Αντίθετα, χώρες όπως η Νορβηγία (+0,5%), το Βέλγιο (+4,6%) και η Ολλανδία (+4,9%) παρουσιάζουν σχεδόν μηδενική εποχική μεταβολή λόγω της ισορροπημένης ζήτησης όλο τον χρόνο. Για τους ταξιδιώτες με περιορισμένο προϋπολογισμό, η AirDNA επισημαίνει ότι οι διακοπές εκτός αιχμής στις μεσογειακές περιοχές μπορούν να εξοικονομήσουν από 30% έως 50% στο κόστος διαμονής, ενώ προορισμοί όπως η Βουδαπέστη και η Κρακοβία προσφέρουν τον καλύτερο συνδυασμό χαμηλού κόστους και πλούσιας ταξιδιωτικής εμπειρίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αυξήσεις χωρίς «φρένο» στα σούπερ μάρκετ - Πόσο ανέβηκαν οι τιμές στα παγωτά

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Ορθοδοξίας