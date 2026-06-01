Ηράκλειο: Οι νέοι εγκαταλείπουν τα χωριά και η ύπαιθρος μαραζώνει...

Μια σταθερή και διαχρονική τάση καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη, με όλο και περισσότερους νέους να εγκαταλείπουν την ενδοχώρα και τους μικρούς οικισμούς του νησιού , αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές και κοινωνικές προοπτικές στα αστικά κέντρα ή στις τουριστικές περιοχές. Κι αυτό γιατί η περιορισμένη πρόσβαση σε υγεία, οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικές δομές και οι δυσκολίες στην καθημερινότητα λειτουργούν αποτρεπτικά για τη δημιουργία και παραμονή νέων οικογενειών στα χωριά.

Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές δημάρχων της περιοχής. Ο δήμαρχος Αρχανών–Αστερουσίων, Μανώλης Κοκοσάλης έχει τονίσει μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη ότι μέσα σε μία δεκαετία ο πληθυσμός στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων έχει μειωθεί κατά περίπου 1.000 άτομα , σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, προειδοποιώντας ότι χωρίς ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία η ύπαιθρος κινδυνεύει να ερημώσει, καθώς η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί από μόνη της να αντιστρέψει την πορεία αυτή.

Αντίστοιχη εικόνα περιγράφεται και στον Δήμο Γόρτυνας, όπου – σύμφωνα με τον δήμαρχο Μιχάλη Κοκολάκη – αρκετοί κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει μικρούς οικισμούς τα τελευταία χρόνια, μετακινούμενοι προς το Ηράκλειο ή μεγαλύτερα κεφαλοχώρια, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής. Όπως σημειώνει, σε αρκετές περιπτώσεις η ηλικιακή σύνθεση έχει πλέον αλλάξει δραματικά, με τους περισσότερους μόνιμους κατοίκους να είναι ηλικιωμένοι, καθώς οι νεότερες γενιές έχουν αποχωρήσει λόγω έλλειψης υποδομών και προοπτικών.

Από την πλευρά του, οδήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης υπογραμμίζει ότι η πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη σοβαρότητα το ζήτημα της εγκατάλειψης της υπαίθρου, καθώς ολοένα και περισσότεροι νέοι εγκαταλείπουν τα χωριά αναζητώντας καλύτερες προοπτικές στα αστικά κέντρα .

Όπως επισημαίνει, η έλλειψη ευκαιριών και αναπτυξιακών κινήτρων στις τοπικές κοινωνίες οδηγεί πολλούς νέους στην απόφαση να φύγουν από τον τόπο τους, γεγονός που εντείνει το δημογραφικό και αναπτυξιακό πρόβλημα της περιφέρειας . Ο ίδιος τονίζει ότι απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις και στοχευμένες πολιτικές στήριξης, ώστε οι νέοι άνθρωποι να έχουν λόγους να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο καταγωγής τους.

Το φαινόμενο, όπως τονίζουν αυτοδιοικητικοί παράγοντες, δεν αφορά μόνο τη μετακίνηση πληθυσμού, αλλά μια συνολικότερη δημογραφική πίεση που μεταμορφώνει σταδιακά τον κοινωνικό χάρτη της υπαίθρου στην Κρήτη.

