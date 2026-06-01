Κρήτη - τριήμερο: Κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων - Επί ποδός η Τροχαία

Κορυφώνεται σήμερα η επιστροφή των εκδρομέων που εκμεταλλεύτηκαν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για ολιγοήμερες αποδράσεις σε δημοφιλείς προορισμούς της Κρήτης και όχι μόνο. Από τις πρωινές ώρες παρατηρείται αυξημένη κίνηση τόσο στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού, με τις αρμόδιες αρχές να εκτιμούν ότι η μεγαλύτερη επιβάρυνση θα καταγραφεί από το απόγευμα και μετά , όταν αναμένεται να επιστρέψει ο κύριος όγκος των εκδρομέων.

Ιδιαίτερα αυξημένη αναμένεται να είναι η κυκλοφορία στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, όπου κατά διαστήματα καταγράφονται καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες κυκλοφορίας και λόγω έργων που είναι σε εξέλιξη αλλά και σημεία όπως σε εισόδους και εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και αρκετοί επαρχιακοί δρόμοι που συνδέουν παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές με τις πόλεις του νησιού.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η Τροχαία, η οποία έχει θέσει σε εφαρμογή ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Οι έλεγχοι είναι εντατικοί τόσο στις εισόδους και εξόδους των πόλεων όσο και σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, με έμφαση στον ΒΟΑΚ, όπου κινείται ο μεγαλύτερος αριθμός οχημάτων.

Οι αστυνομικές αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να τηρούν τα όρια ταχύτητας, να αποφεύγουν επικίνδυνους ελιγμούς και να ακολουθούν πιστά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ώστε η επιστροφή από το τριήμερο να ολοκληρωθεί με ασφάλεια για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.

(φωτογραφία αρχείου)

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Αναζητείται επιχειρηματίας που διέφυγε... κινηματογραφικά

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 41χρονος - Έπεσε από σκαλωσιά

Κρήτη: Νεκρός οδηγός αγροτικού - Τι εξετάζει η Αστυνομία